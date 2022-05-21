Peugeot, son 9X8 WEC Hypercar'ı tanıttı, Magnussen'in yerini Rossiter alacak

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Başlangıçta test pilotu olarak imzalanan Rossiter, Magnussen'in sürpriz bir şekilde Formula 1'e dönüşünün ardından 6 Saatlik Monza için yarış koltuğuna geçecek.

Rossiter, WEC'deki ilk çıkışını 2012'de Lotus LMP2 aracıyla yapmış ve ByKolles ile üst sınıfa çıkmadan önce 2016-19 yılları arasında LMP1 ile ara sıra boy göstermişti.

Rossiter'e, takımın diğer beş sözleşmeli sürücüsü Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Loic Duval, Gustavo Menezes ve Mikkel Jensen katılacak.

Fakat Rossiter, sadece Monza yarışında yer alacak ve sezonun kalan iki ayağı için takımda kimin olacağı henüz belirsiz.

Açıklama, Peugeot'un 9X8 Le Mans Hypercar'ın yeşil vurgulara ve gri-siyah renk düzenine sahip yarışa hazır versiyonunu tanıttığı bir lansman etkinliğinde yapıldı.

Bu renk düzeni, çeşitli yerlerde ve testlerde görülen tasarımın gelişmiş bir versiyonu.

James Rossiter, DS Techeetah development driver Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Peugeot, 9X8'in yarışa hazır versiyonunda geleneksel bir arka kanat kullanmamayı seçti ve bunun yerine yere basma kuvvetinin büyük kısmı aracın altından sağlandı.

Peugeot, daha önce sezona "bu yaz" başlayacağını belirtmişti ve 10 Temmuz'da İtalya'da sezonun dördüncü yarışından itibaren şampiyonaya katılacağını doğruladı.

Bu, altı ayaklık serinin yalnızca ikinci yarısında yarışacağı ve 6 Saatlik Monza'daki çıkışının ardından Fuji ve Bahrayn'de yer alacağı anlamına geliyor.

Peugeot en son 2009 yılında dizel motorlu 908 HDi FAP ile Le Mans'ı kazanmış ve yönetim, LMP1 programını aniden iptal etmeden önce iki yıl daha prototip yarışlarında yer almıştı.

Peugeot, 2023'te Circuit de la Sarthe'ye geri döndüğünde rekabet edecekleri arasında Toyota, Ferrari, Glickenhaus, Porsche ve Cadillac da bulunuyor.