Le Mans testleri öncesi Alpine kaybettiği gücün bir kısmını geri aldı

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Bu hafta sonu Sarthe'da düzenlenecek test gününden önce yayınlanan Performans Dengesi tablosunda A480'e uygulanan güç azaltmasının bir önceki yarışa göre %50 düzeyinde kaldırıldığı görüldü. Yine de eski LMP1 aracına izin verilen maksimum güç hala 2021 seviyesinin altında.

Son yarış olan Spa'da 410kW veya 550bhp güç kullanabilen Alpine'nin 4.5 litrelik Gibson V8'i, testte maksimum 420kW veya 563bhp kullanabilecek.

Alpine, geçtiğimiz sezonki Le Mans 24 Saat'te maksimum 450kW (603bhp) ile yarışmıştı.

Toyota GR010 Hybrid ve Glickenhaus 007 LMH'ın güç seviyeleri ve minimum ağırlıklarında ise Spa'ya kıyasla herhangi bir değişim yok. Bu da Toyota'nın gücünün geçen yılki yarışı kazandığı seviyeye gerilediği anlamına geliyor.

2021'de 515kW (690bhp) seviyesinde güç kullanarak galibiyete ulaşan Toyota'nın bu yıl kullanabileceği maksimum güç 506kW (678bhp) olarak belirlendi. Aracın ağırlığı da 2021'e göre 4 kg daha fazla (1070 kg).

Toyota'nın ön aks hibrit sisteminin devreye girme hızı ise değişmedi -sezon başında belirlenen saatte 190 kilometre sınırı halen geçerli.

Hypercar sınıfında yarışan her üç araçta da kısıtlama bulunuyor. Araçlarda kullanılacak güç seviyeleri 2021'e göre daha düşük.

GTE Pro'daki güç dengesi değişiklikleri

GTE Pro'da, Chevrolet Corvette C8.R'nin minimum ağırlığı geçen yıla kıyasla 6 kg azaltılarak 1269 kg'a düşürüldü, motor hava sınırlayıcısının çapı ise 42,7 mm'den 41,9 mm'ye düşürüldü.

Ferrari 488 GTE Evo, tıpkı ilk iki yarıştaki gibi geçen yıla göre revize edilmiş bir güç eğrisine sahipken, Porsche 911 RSR-19'un minimum ağırlığı ve sınırlayıcı boyutunda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.