Resmi: Lamborghini, 2024'te LMDh aracıyla WEC ve IMSA'ya katılacak!

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İtalyan üreticinin motor sporları departmanı olan Lamborghini Squadra Corse, salı günü yaptığı açıklama ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA WeatherTech Spotscar Şampiyonası'nda yer alacaklarını duyurdu. Bu, Le Mans ve Daytona 24 Saat gibi prestijli yarışlarda yer alacakları anlamına geliyor.

Squadra Corse'un patronu Giorgio Sanna, kısa bir süre önce hem WEC hem de IMSA için araç geliştirme niyetinde olduklarını söylemişti. Resmi açıklama da kısa bir süre sonra geldi.

Lamborghini henüz LMDh'ye geçişte hangi teknik partnerlerle çalışacağını açıklamadı fakat Fransız üretici Ligier Automotive ile çalışacakları düşünülüyor.

Ligier, LMDh araçları için planlanan yeni nesil LMP2 şasisi için lisans sahibi olan dört şasi üreticisinden birisi. Şasi üreten diğer üreticiler olan Oreca, Dallara ve Multimatic'ten her birinin en az bir onaylanmış müşterisi var.

Lamborghini'nin Ligier ile ortaklığı ve aynı zamanda yeni aracın içten yanmalı motorunun sahip olacağı konfigürasyon gibi diğer konuların Temmuz ayında duyurulması bekleniyor.

Lamborghini'nin Başkanı ve CEO'su Stephan Winkelmann şunları söyledi: "Spor otomobil yarışlarının en üst kademesine doğru atılan bu adım, şirketimiz için önemli bir dönüm noktası olacak. Kendimizi en zorlu şartlarda en iyilere karşı ölçme fırsatı yakalayacağız."

"Bu, bir yandan başarılı motor sporları programımıza daha fazla bakış kazandıracak fakat aynı zamanda gelecekteki teknolojileri test etmemize de olanak sağlayacak. LMDh prototiplerimiz, dört tekerlekteki en açık laboratuvarımız olacak."

Lamborghini dünya çapında çok sayıda motor sporları etkinliğinde yer alıyor ve özellikle GT3 tarafındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Volkswagen Grubu'na ait olan Lamborghini, böylelikle Audi, Porsche, Acura, BMW, Cadillac ve Alpine'den sonra LMDh projesi üzerinde çalıştığını açıklayan yedinci üretici oldu. Fakat Audi'nin programı resmi olarak askıya alındı ​​ve yüksek olasılıkla tamamen iptal edilecek.

Lamborghini'nin, yine VW Grubu'nun bir parçası olan ve aracı Multimatic Motorsport ile birlikte geliştiren Porsche ve Audi'nin ortak LMDh projesine katılacağı düşünülüyordu. Fakat sonunda Ligier ile çalışma kararı aldılar. Bu seçimi açıklamak çok kolay: Lamborghini GT3 araçları için Ligier gibi Everspeed Group'un bir parçası olan HP Composites ile çalışıyor.

#39 CarBahn with Peregrine Racing Lamborghini Huracan GT3: Robert Megennis, Jeff Westphal Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images