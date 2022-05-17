Toyota, 2023 için yeni bir hiper araç mı hazırlıyor?

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Endurance-info.com'a göre, Toyota, hiper araç sınıfına yeni üreticilerin katılacağı 2023 için yeni bir araç inşa ediyor.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en yeni sınıfı olan "Hiper araç" kategorisi, 2021'in başından bu yana yarışıyor ve Toyota'nın bu dönemdeki başarısı göz önüne alındığında, neden yeni bir araç yapmak istedikleri sorgulanabilir.

Sonuçta Toyota'nın elinde iyi çalışan bir formül var ve bunu değiştirmek riskli olabilir. Buna ek olarak, sizin de bildiğiniz üzere yeni bir araç tasarlamak hem paraya hem de zamana mâl oluyor. Toyota'nın oldukça önem verdiği "maliyet verimliliği", bu yeni araçla birlikte hasar alacak. Ayrıca yeni aracın hayal edildiği kadar güçlü olmama olasılığı da bulunuyor.

Peki Toyota, neden yeni bir hiper araç inşa etmeye karar vermiş olabilir?

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: Paul Foster

GR010 Hybrid'in gelişimine çok erken başlandı

GR010 Hybrid projesi, oldukça başarılı olsa da hiçbir zaman mühendislerin tam olarak istediği noktada değildi. Bu projede kesinlikle geliştirilebilecek noktalar bulunuyor. Aracın gelişim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı bu proje, tam potansiyeline kadar kullanılamadı ve mühendisler de bunun farkındalar.

Toyota, GR010 Hybrid'in gelişim sürecine oldukça erken başladı. Hatta o kadar erkenden başlandı ki daha regülasyonlar tamamlanmamıştı bile. Toyota, gelişim programını neredeyse yarıladığında dahi kurallar hâlâ değiştirilmeye devam ediyordu.

Kuralların değişmesinin nedeni ise şuydu: WEC'in yöneticisi olan ACO (Automobile Club l'Ouest), Aston Martin'i hiper araç üretme konusunda ikna etmeye çalışıyordu.

Aston Martin, Adrian Newey'nin tasarladığı Valkyrie aracını LMH kurallarına göre düzenleyerek hiper araç sınıfında yarışmayı planlıyordu. İngiliz marka, hiper araç üretmek için kurallarda bazı değişiklikler yapılmasını istedi ve bu yüzden kurallarda değişikliklere gidildi.

ACO ile Aston Martin, görüşmelerine devam etti ve Aston Martin'in istekleri üzerine kurallarda değişiklikler yapıldı. Ancak Aston Martin yine de hiper araç üretmedi ve Valkyrie LMH programını 2020 yılında durdurdu.

Böylelikle Aston Martin'le görüşmeler sonucunda yapılan tüm değişimler bir nevi boşa gitmiş oldu. Kuralların değişmesi ise Toyota'yı olumsuz etkiledi.

Bu, Toyota'yı zaten olumsuz etkilemişti ki sonrasında da LMDh regülasyonları tamamlandı. Bu durum, Toyota'nın aracını hazırladığı LMH regülasyonlarında tekrar düzenlemelere gidilmesine neden oldu.

Bu da şu anlama geliyor: Toyota, GR010 Hybrid'i üretirken kurallar 2 kez değişti. Bu durum, Toyota mühendislerini elbette mutlu etmedi ve tahmin edebileceğiniz üzere, aracın gelişimini olumsuz etkiledi.

Toyota'yı olumsuz etkileyen değişikliklerden birine örnek verelim: 2021 yılında Toyota 14 inçlik lastiklerle yarıştı. Hem ön hem de arkada 14 inçlik lastikler kullanıldı.

Ancak yeni bitirilen LMDh regülasyonlarında ön lastiğin 13.5 ve arka lastiğin 15 inç olması gerekiyor. Toyota'nın yarıştığı LMH regülasyonlarının bu konuda LMDh ile aynı olması gerek. Bu yüzden Toyota bu sene ön tarafta 13.5, arkada ise 15 inçlik lastiklere geçti.

Bu büyük bir değişim gibi gözükmeyebilir ancak lastiklerin tam anlamıyla araca oturması için lastiklerin etrafında yer alan bölümlerde düzenlemelere gidilmesi gerekti ki bu, hava akışını oldukça ciddi bir anlamda etkiliyor.

Mühendisler, GR010'un dengesinden hiçbir zaman tam olarak mutlu değillerdi ve son yapılan değişikliklerden dolayı GR010 Hybrid, aerodinamik performans açısından geriye gitmiş gibi duruyor. Araç, özellikle yağmurlu Spa 6 saat yarışında dengesiz bir görüntü çizmişti.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR0110 Hybrid Hypercar of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: FIA WEC

Gelecek sene için tasarlanacak aracın gelişim aşamasında kural değişimleri yaşanmayacak ve böylelikle mühendisler sonunda istedikleri seviyede bir araç tasarlayabilecekler. Ayrıca 2 sene boyunca toplanan veriler ışığında araç tüm potansiyeline ulaşabilecek.

Bahsedildiği gibi, üretim sürecinde kural değişimleri yaşanmasından dolayı GR010 Hybrid'in hâlâ tam potansiyelini göremiyoruz ve gelecek sene yarışacağı düşünülen araçla birlikte daha güçlü bir Toyota izleyebiliriz.

Sezon başında da araca belli başlar güncellemeler getirilmişti. Aracın tabanında yer alan hava girişi büyüdü, shark fin büyüdü ve açısı biraz değişti. Arka kanat ve difüzörde de güncellemeler yer alıyordu. Ancak hâlâ istenilen dengeye ulaşılamadı.

Gelecek sezon ise her alanda daha gelişmiş, zaman ve dikkatli çalışma gerektiren çözümlerin yer aldığı, yeni bir hibrit canavar göreceğiz gibi duruyor.

Kurallar ne diyor?

Hiper araçlar, üretimlerinin ardından donduruluyorlar. Takımlar 2021 ile 2025 arasında 2 araç dondurabiliyorlar. Bu 5 senelik süre zarfında, takımların 5 gelişim tokeni bulunuyor. Yani 5 performans güncellemesi getirilebiliyor. Dayanıklılık ve güvenlik odaklı güncellemelerde ise sorun bulunmuyor.

Toyota, 2021'de yarışmış olan ve bu sezon da yarışmaya devam eden GR010 Hybrid'i zaten 2021'de dondurmuştu. Gelecek sezon geleceği iddia edilen yeni araç ise takımın ikinci aracı olacak. Dolayısıyla kurallar konusunda bir sorun yok.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Toyota'yı yeni üreticiler ve daha rekabetçi bir grid bekliyor

Hiper araç sınıfının ilk yılı olan 2021'de Toyota dominasyonu gördük. O sezon 6 yarış düzenlendi ve bu 6 yarışı da Toyota'nın #7 ve #8 araçları kazandı. Bu sezon da Toyota en hızlı araç konumunda.

Yani her ne kadar aracın gelişiminde yaşanan sorunlardan bahsetsek de araç hâlâ şampiyonayı rahat bir şekilde kazanabilecek düzeyde. Fakat hiper araç sınıfı ne kadar rekabetçi?

Hiper araç sınıfında şu anda düzenli olarak 3 üretici yarışıyor: Alpine, Glickenhaus ve Toyota.

Bu araçlardan biri aslında gerçek bir "hiper araç" bile değil. Alpine, eski bir LMP1 aracı olan A480 ile yarışmakta. Glickenhaus ise geçtiğimiz sezon gördüğümüz üzere tam olarak Toyota'nın seviyesinde değil.

Bu sezon hiper araç katılım listesinde yer alan Peugeot ise henüz yarışmaya hazır değil. Fransız üreticinin radikal aracının ilk yarışına Monza'da çıkması bekleniyor.

Kısacası, şu anda hiper araç sınıfında Toyota'yı gerçek anlamda zorlayabilecek bir takım bulunmuyor. Ancak bu durum, gelecek yıllarda kesinlikle değişebilir.

Porsche, Peugeot, Ferrari, BMW gibi büyük üreticiler, önümüzdeki yıllarda hiper araç üretecekler ve Toyota'yla yarışacaklar. Dolayısıyla Toyota'nın daha rekabetçi bir gridde yarışmaya hazırlanması gerek.

Japon üretici, hiper araç sınıfında elde ettiği tecrübe sayesinde bu markalara kıyasla daha avantajlı konumda yer alsa da şampiyonluk serisini devam ettirmek istiyorsa GR010'u geliştirmeye ihtiyaç duyacaktır.

Porsche LMDh aracını test ediyor Fotoğraf: Juergen Tap / Porsche