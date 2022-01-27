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Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2023'te FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası için geliştirilmekte olan Porsche ve Audi LMDh prototiplerinin kalbinde çift turbolu V8 motor yer alacak.

Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak
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Porsche, geçtiğimiz haftalarda ilk kez piste çıkarılan yeni hibrit LMDh aracında, standart bir hibrit sistemle desteklenen çift turbolu V8 güç ünitesi yer aldığını açıkladı.

Motor sadece Porsche tarafından değil, aynı zamanda Volkswagen Grubu'nun bir başka markası olan Audi'nin LMDh aracında da kullanılacak.

Porsche, yaptığı açıklamada bu motorun kökünün bir üretim/yol aracına dayandığını ve temelde yarışlar için geliştirilmediğini açıkladı. Fakat motorun kapasitesi ya da diğer teknik konularla alakalı herhangi bir teknik ayrıntıya yer vermedi.

Bununla beraber Porsche yelpazesinde bulunan tek V8 motor, hem dört kapılı Panamera'da hem de Cayenne SUV modellerinde kullanılan doğrudan enjeksiyonlu 4 litrelik çift turbo.

Markanın yeni motor sporları patronu Thomas Laudenbach, Motorsport.com'a verdiği demeçte, temelde kullanabilecekleri çeşitli seçenekler olduğunu dile getirdi ve şunları ekledi: “LMDh prototipi için motorla seçim yapmakta zorlandık. Bunun nedeni, ürün yelpazemizde bir dizi umut verici konsepte sahip olmamızdı. Ağırlık, maliyet ve performansın iyi bir birleşimi olduğu için çift turbo V8'i seçtik.”

Porsche LMDh

Porsche LMDh

Fotoğraf: Porsche Motorsport

LMDh programının yöneticisi Urs Kuratle'ye göre, yeni motor Porsche'nin Weissach'ta gerçekleştirdikleri ilk testlerde beklenen performansı gösterdi.

"V8-biturbo, Weissach'taki bu ilk testte bizi her açıdan etkiledi. Tam olarak doğru üniteyi seçtiğimize ikna olduk.”

Porsche, yaptığı son LMDh açıklamasında, motorun maksimum gücünün, yeni kategorinin düzenlemelerine uygun şekilde 480 ila 520kW (643 ila 697 beygir) aralığında olduğunu doğrulamıştı.

Williams Advanced Engineering, Bosch ve Xtrac tarafından geliştirilen hibrit sistem de 40kW (53 beygir) güç üretiyor.

İçten yanmalı motor ve hibrit sistemin toplam gücü, Le Mans 24 Saat için 520kW ve diğer yarışlar için 500kW (670 beygir) ile sınırlandırılacak.

Porsche LMDh, V8 Biturbo engine

Porsche LMDh, V8 Biturbo engine

Photo by: Porsche Motorsport

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