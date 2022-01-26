Ogier, Toyota'nın WEC Hypercar aracıyla ikinci testini tamamladı

Haberi dinle

Sekiz kez Dünya Ralli Şampiyonu, geçen yılın kasım ayında Bahreyn'de yapılan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası çaylak testinde, ilk kez bir Toyota GR010 Hybrid'i sürmüştü. Bundan yalnızca iki ay sonra bu kez Aragon'da piste çıktı.

Monte Carlo Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Ogier, pazar günkü etkinliğin ardından doğrudan İspanya'ya uçtu.

Ogier, yılın ilk testi için hazır bulunan yedi Toyota sürücüsünden biriydi. Bu yıl Toyota ile WEC'te yarışacak beş isim ve yedek pilot Nyck de Vries da test için Aragon'daydı.

Teste katılmayan tek isim, Toyota Gazoo Racing WEC takımının patronu Kamui Kobayashi'ydi. Japon pilot, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Daytona 24 Saat IMSA yarışı için Amerika'daydı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar: Sebastien Buemi, Sebastien Ogier Photo by: Toyota Racing

Ogier'nin Toyota LMH ile ikinci bir test yapması, Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışında Japon üretici ile yarışacağı anlamına gelmiyor.

Toyota, Japonya'daki sezon öncesi motor sporları lansmanında bu yıl iki araca sahip olacağını doğrulamıştı. Ayrıca Le Mans 24 Saat'e de üçüncü bir araç getirilmesi planlamıyorlar.

Toyota sözcüsü, söz konusu iddialar için "Aralık ayında açıkladığımız planlarda herhangi bir değişiklik olmadığını doğrulayabilirim." dedi.

Ogier'in GR010 Hybrid ile yaptığı bu çalışma muhtemelen, WEC'te veya Avrupa Le Mans Serisi'nde tam sezon mücadele etmesinden önce, spor otomobil yarışları hakkında daha fazla deneyim kazanması amacı taşıyor.

Geçen hafta konuşan Ogier, 2022 için planlarını Şubat ayında açıklayacağını belirtmişti. Fransız sürücü muhtemelen dört ralliye katılacak. Bunlardan birisinin Portekiz olması bekleniyor.

WEC takviminin WRC takvimiyle doğrudan çakıştığı iki hafta sonu bulunuyor. Bunlar Fuji ve Yunanistan'daki Akropolis Rallisi ile Bahreyn ve Japonya Rallisi.

ELMS ise herhangi bir çakışma yok.