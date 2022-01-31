Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!

Haberi dinle

Sekiz kez WRC şampiyonu Ogier, eski WRT LMP2 sürücüsü Charles Milesi ve 20 yaşındaki kadın pilot Lilou Wadaoux ile beraber #1 Richard Mille Racing Orece-Gibson'ı paylaşacak.

38 yaşındaki Ogier, pist yarışlarının tadına bakmak ve buradaki fırsatlarını keşfetmek amacıyla, 2022 yılında WRC'deki tam zamanlı kariyerini sonlandırmıştı ve bu yıl belirli rallilerde yer alacağı duyurulmuştu. Bu açıdan hedefinde Le Mans 24 Saat'te yarışmak vardı.

Fransız sürücü, geçtiğimiz yılın kasım ayında Bahreyn'de gerçekleştirilen WEC çaylak testine katılmış ve Toyota'nın GR010 HYBRID Hypercar aracını test etmişti. Ayrıca ikinci olduğu Monte Carlo Rallisi'nden hemen sonra İspanya'nın Aragon pistinde aynı aracı test etti.

Bu ayın başında konuşan Ogier, Le Mans 24 Saat'i de içeren 2022 pist yarışı programını, Ocak ayı sonunda veya Şubat ayı başında açıklayacağını doğrulamıştı.

Bugün itibariyle Ogier'in 18 Mart'ta Sebring 1000 Mil ile başlayacak olan 2022 WEC sezonunun altı yarışının tamamında yer alacağı açıklandı. Ogier, 8-12 Haziran tarihlerindeki Le Mans 24 Saat'te de yer alacak.

Ogier, "Bunun oldukça büyük bir mücadele olduğunu biliyorum ama ben, kolay seçenekten ziyade beni motive eden bir program istiyordum."

"Şimdiye kadar hep ralli kariyerime odaklandım ama uzun süredir aklımda dayanıklılık yarışının bir parçası olmak vardı."

"Tüm sürücüler biraz bencil olma eğilimindedir, ancak başarılı bir kariyere sahip olacak kadar şanslıysanız, bir noktada birlikte daha fazlasını paylaşmak istersiniz."

Sebastien Ogier, Charles Milesi, Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

"LMP2 harika bir kategori ve benim için dayanıklılık yarışlarının en tepesinde yer almam ve bu alanda gelişmem için en iyi yol."

"Kesinlikle bir çaylağım ama neyin mümkün olduğunu değerlendirip, en iyiye ne kadar yaklaşabileceğimi görmek ve eğlenmek istiyorum."

"Herkes bu konuda heyecanlı. Charles, Lilou ve ben üç farklı dünyadan geliyoruz. Birkaç yıldır benimle beraber olan Richard Mille ile farklı deneyimlerimizi birleştirmek ilginç olacak."

“Bu macera çok heyecanlı fakat öğrenilecek ve kazanılacak çok fazla deneyim olduğunu biliyorum. Her zaman rallilere uyum sağlama konusunda iyi durumda oldum, bu yüzden bunun yarış pistlerinde de geçerli olmasını umuyorum." dedi.

Ogier bu yıl üçüncü Toyota WRC koltuğunu Esapekka Lappi ile paylaşacak ve Portekiz de dahil olmak üzere bir dizi rallide yer alması planlanıyor.

Fransız sürücü, Monte Carlo Rallisi'nde Sebastien Loeb ile keyifli bir savaşa girmiş ve ikinci olmuştu.