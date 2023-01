Porsche: "Sıradaki hedef LMDh ve LMH sınıflarının birleşmesi"

Gelecek sezondan itibaren IMSA, önde gelen GTP sınıfında yeni LMDh düzenlemelerini benimsemeye ve WEC Hypercar sınıfında yarışacak araçların IMSA'da yarışmasına müsaade edilmesine hazırlanıyor.

Porsche 963, her iki seride de mücadele edecek araçlara bir örnek.

Tek fark, sadece WEC'de yarışacak ve LMH düzenlemelerini benimseyen Ferrari, Peugeot ve Toyota gibi üreticilerin ön aksa da güç sağlayan hibrit sistemlere izin verilen bir kural kitabını takip etmiş olması. LMDh kurallarında ise sadece arka aksı çalıştıran ve kullanan hibrit sistemlere izin veriliyor.

İki serinin daha da yakınlaşacağını düşünen Laudenbach, kural kitaplarının dengelenmesine yönelik ihtiyaçların da ortadan kalkacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Laudenbach, "Uzun vadede bu iki sınıfı tekrar birleştirmeyi düşünmeliyiz. Aracımızı IMSA ve WEC'de yarıştırabileceğimiz bir noktaya gelmemizi sağlayacak kadar yakınlaşabilmemiz harika."

"Ancak bu, WEC'de iki kategoriyi dengelemek zorunda kalınması anlamına da geliyor, dolayısıyla işler daha da zorlaşıyor."

"Yakınlaşma iki yeni sınıfın doğmasının ardından gerçekleşti, bu nedenle kimseyi suçlamıyorum. Yine de uzun vadede iki farklı kural kitabından kurtulmalıyız."

