Porsche: "Sıradaki hedef LMDh ve LMH sınıflarının birleşmesi"

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Gelecek sezondan itibaren IMSA, önde gelen GTP sınıfında yeni LMDh düzenlemelerini benimsemeye ve WEC Hypercar sınıfında yarışacak araçların IMSA'da yarışmasına müsaade edilmesine hazırlanıyor.

Porsche 963, her iki seride de mücadele edecek araçlara bir örnek.

Tek fark, sadece WEC'de yarışacak ve LMH düzenlemelerini benimseyen Ferrari, Peugeot ve Toyota gibi üreticilerin ön aksa da güç sağlayan hibrit sistemlere izin verilen bir kural kitabını takip etmiş olması. LMDh kurallarında ise sadece arka aksı çalıştıran ve kullanan hibrit sistemlere izin veriliyor.

İki serinin daha da yakınlaşacağını düşünen Laudenbach, kural kitaplarının dengelenmesine yönelik ihtiyaçların da ortadan kalkacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Laudenbach, "Uzun vadede bu iki sınıfı tekrar birleştirmeyi düşünmeliyiz. Aracımızı IMSA ve WEC'de yarıştırabileceğimiz bir noktaya gelmemizi sağlayacak kadar yakınlaşabilmemiz harika."

"Ancak bu, WEC'de iki kategoriyi dengelemek zorunda kalınması anlamına da geliyor, dolayısıyla işler daha da zorlaşıyor."

"Yakınlaşma iki yeni sınıfın doğmasının ardından gerçekleşti, bu nedenle kimseyi suçlamıyorum. Yine de uzun vadede iki farklı kural kitabından kurtulmalıyız."

Peugeot and Toyota are WEC rivals running to Le Mans Hypercar rules Photo by: Morgese / Gandolfi

LMDh sınıfını hibrit sisteminin potansiyelini göstermenin mantıklı bir yolu olarak gören Laudenbach, otomotiv sektörünün bir noktada tam elektrifikasyon talep edebileceğinin de farkında.

Laudenbach, "LMDh'yi bir başlangıç noktası olarak alırsanız, sınıfın güç aktarma organlarının elektrikli kısmından faydalanmak için faydalı olacağını düşünüyorum."

"Bir sonraki adım ise güç aktarma sisteminin elektrikli kısmına daha fazla önem vermek için gücü ve depolama sistemini genişletmek olabilir."

"Günün birinde tamamen elektrikli araçlara geçip geçmeyeceğimize karar vermemiz gereken bir duruma gelebiliriz. Elbette bunun en önemli noktası menzil, dolayısıyla muhtemelen uzun mesafe yarışları tamamen elektrikli hale getirilecek ilk yarış olmayacak."

"Ancak şu an hibrit araçlara sahibiz ve gelecekte bunu daha da geniş çapta kullanabiliriz. Dolayısıyla uzun vadede belki de daha büyük bir adıma ihtiyacımız olacak -bunu asla bilemezsiniz. Bakalım bu kurallarla ne kadar daha ilerleyeceğiz." dedi.