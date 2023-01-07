Pietro Fittipaldi, Jota ile WEC'e geçiyor

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Son şampiyon Jota'ya geçerek güçlü bir adım atan Fittipaldi'nin takım arkadaşları ise David Heinemeier Hansson ve Oliver Rassmussen olacak. ORECA-Gibson 07 ile yarışmaya devam eden takım araç sayısını ise teke düşürdü.

Geçen seneyi Inter Europol ile ELMS'de geçiren Fittipaldi, böylece ilk kez tam sezon WEC'de yarışma fırsatı elde etmiş oldular.

Uzun süredir Haas test ve yedek pilotu olarak görev yapan Fittipaldi'nin bu görevi de sürdürmesi bekleniyor.

Geçen yıl Inter Europol ile Le Mans 24 Saat'te yarışan Fittipaldi, Spa'daki ilk yarışın antrenmanında bacağını kırmadan önce 2018-19 sezonunda DragonSpeed LMP1 ile yarı zamanlı yarışmaya hazırlanıyordu.

Fittipaldi, "2023 WEC sezonunda Jota ile yarışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Takım son derece başarılı ve dayanıklılık yarışlarında ciddi deneyim sahibi."

"Bunun yanı sıra ELMS'de birlikte yarıştığımız ve geçtiğimiz sezondan tanıdığım David [Heinemeier Hansson] ile birlikte yarışacağım. Zaten aramızda çok iyi bir yarış kimyası var, bunun yanı sıra Oliver'ın da kadroda yer alması, takımda büyük bir deneyim olacağı anlamına geliyor." dedi.

Heinemeier Hansson ise 2018/19 WEC sezonunun son üç yarışından sonra Jota'ya geri dönüyor. Danimarkalı sürücü, bu üç yarışa bir de galibiyet sığdırmıştı.

2014 WEC GTE Am şampiyonu, "2019'da Jota ile Sebring'de galibiyete ulaşmıştık, bu yüzden birlikte neler başarabileceğimizi biliyorum."

"Pietro ile yeniden sürüş yapacak olmanın yanı sıra Oliver gibi gelecek vaat eden genç bir Danimarkalı sürücüyü de içeren bu kadroyla daha fazlasını istememek kolay değil." dedi.

Jota takım patronu Sam Hignett ise, "İyi bir kadro kurduğumuz konusunda kendimizi iyi hissediyoruz."

"Oliver geçen sezon boyunca hızı ve tutarlılığıyla bizi etkiledi. David takıma yabancı değil, 2019'da kazanabileceğini kanıtladı ve sürücü derecelendirme sisteminin yeniden düzenlenmesinden bu yana muhtemelen piyasadaki en iyi gümüş dereceli sürücü."

"Pietro gibi yetenekli birinin kadromuzu tamamlaması da son derece heyecan verici." dedi.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images