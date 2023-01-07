Pietro Fittipaldi, Jota ile WEC'e geçiyor
Haas test ve yedek pilotu Pietro Fittipaldi, gelecek sezondan itibaren Jota ile WEC'de yarışacak ve takımın LMP2 şampiyonluğunu korumasına yardımcı olmaya çalışacak.
Son şampiyon Jota'ya geçerek güçlü bir adım atan Fittipaldi'nin takım arkadaşları ise David Heinemeier Hansson ve Oliver Rassmussen olacak. ORECA-Gibson 07 ile yarışmaya devam eden takım araç sayısını ise teke düşürdü.
Geçen seneyi Inter Europol ile ELMS'de geçiren Fittipaldi, böylece ilk kez tam sezon WEC'de yarışma fırsatı elde etmiş oldular.
Uzun süredir Haas test ve yedek pilotu olarak görev yapan Fittipaldi'nin bu görevi de sürdürmesi bekleniyor.
Geçen yıl Inter Europol ile Le Mans 24 Saat'te yarışan Fittipaldi, Spa'daki ilk yarışın antrenmanında bacağını kırmadan önce 2018-19 sezonunda DragonSpeed LMP1 ile yarı zamanlı yarışmaya hazırlanıyordu.
Fittipaldi, "2023 WEC sezonunda Jota ile yarışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Takım son derece başarılı ve dayanıklılık yarışlarında ciddi deneyim sahibi."
"Bunun yanı sıra ELMS'de birlikte yarıştığımız ve geçtiğimiz sezondan tanıdığım David [Heinemeier Hansson] ile birlikte yarışacağım. Zaten aramızda çok iyi bir yarış kimyası var, bunun yanı sıra Oliver'ın da kadroda yer alması, takımda büyük bir deneyim olacağı anlamına geliyor." dedi.
Heinemeier Hansson ise 2018/19 WEC sezonunun son üç yarışından sonra Jota'ya geri dönüyor. Danimarkalı sürücü, bu üç yarışa bir de galibiyet sığdırmıştı.
2014 WEC GTE Am şampiyonu, "2019'da Jota ile Sebring'de galibiyete ulaşmıştık, bu yüzden birlikte neler başarabileceğimizi biliyorum."
"Pietro ile yeniden sürüş yapacak olmanın yanı sıra Oliver gibi gelecek vaat eden genç bir Danimarkalı sürücüyü de içeren bu kadroyla daha fazlasını istememek kolay değil." dedi.
Jota takım patronu Sam Hignett ise, "İyi bir kadro kurduğumuz konusunda kendimizi iyi hissediyoruz."
"Oliver geçen sezon boyunca hızı ve tutarlılığıyla bizi etkiledi. David takıma yabancı değil, 2019'da kazanabileceğini kanıtladı ve sürücü derecelendirme sisteminin yeniden düzenlenmesinden bu yana muhtemelen piyasadaki en iyi gümüş dereceli sürücü."
"Pietro gibi yetenekli birinin kadromuzu tamamlaması da son derece heyecan verici." dedi.
#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens
Photo by: JEP / Motorsport Images
Vector Sport, Isotta Fraschini ile ortaklık kurdu ve gelecek sezon Hypercar sınıfında mücadele edecek!
Porsche: "Sıradaki hedef LMDh ve LMH sınıflarının birleşmesi"
Son Haberler
Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"
Gelecek sezon kariyerinde ilk kez Suzuki dışı bir motosiklet kullanacak olan Alex Rins, Honda'nın alıştığının dışında tepkiler verdiğini, ancak motosikletin kötü olmadığını söyledi.
F1 2022 teknik: Red Bull RB18'le 2022'yi nasıl domine etti?
Red Bull'un 2022 Formula 1 aracı olan RB18, 2000'li yıllarda getirilen zemin etkili dönemin ilk yılını domine etmesiyle hatırlanacak.
Bottas: "Zhou bir çaylağa göre çok az hata yaptı"
Valtteri Bottas, güçlü bir çaylak sezonu geçiren takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun çok az hata yaptığını ve Formula 1'e alışmak için acele etmediğini söyledi.
Albon: "Williams denge problemlerini çözerse ciddi ivme yakalayabilir"
Alex Albon, Williams'ın denge problemlerini çözdüğü takdirde çok daha hızlı bir araç üretebileceğini düşünüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.