Ferrari, Le Mans Hypercar aracını sürecek isimleri açıkladı, Giovinazzi de listede yer aldı
Ferrari, önümüzdeki sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda hangi sürücülerin yepyeni 499P Le Mans Hypercar ile yarışacağını açıkladı. Eski Formula 1 pilotu Antonio Giovinazzi de kadroda yer alıyor.
Ferrari, bugün itibariyle iki Ferrari Hypercar aracında yarışacak altı ismi açıklarken, Giovinazzi de bu isimler arasında yer aldı.
2019'dan 2021'e kadar F1'de Alfa Romeo için yarışan Giovinazzi, yedi yarışlık WEC sezonunda, #51 499P'yi 2022 WEC GTE Pro şampiyonları Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile paylaşacak.
İkinci aracın numarası 50 olacak ve bu aracı Miguel Molina, Antonio Fuoco ve Nicklas Nielsen sürecek.
Giovinazzi'nin bir Ferrari fabrika takımıyla WEC'te çıktığı son yarış, Toni Vlander ve Pipo Derani'nin takım arkadaşı olduğu 2018 Le Mans 24 Saat'ti. O yarışta bir 488 GTE Evo sürmüştü.
Dragon/Penske takımıyla Formula E'de geçirdiği tek sezonun ardından tam zamanlı olarak spor otomobil yarışlarına geçiş yapan Giovinazzi şunları söyledi: "499P'nin piste çıkacağı ilk an, şirket tarihinde belirleyici bir an olacak ve bu olağanüstü anın bir parçası olmak benim için büyük bir onur."
"Alçakgönüllülükle yaklaşmamız gereken büyük bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz fakat gücümüzün farkındayız ve bu büyük mücadeleye hazırız."
Ferrari'nin spor otomobil departmanının başında yer alan Antonello Coletta, iki 499P için sürücü kadrosunu belirlemenin, 50 yıl sonra dönüş yaptıkları prototip sınıfındaki hazırlıklarının "son adımı" olduğunu dile getirdi.
Çarşamba günü WEC'in resmi katılımcı listesi açıklanacak ve burada 2023'te toplam kaç hypercar olacağı netleşecek.
#51 Ferrari LMH: Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi
Photo by: Ferrari
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