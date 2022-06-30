Porsche, her şey yolunda giderse Bahreyn'de piste çıkmayı planlıyor

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Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, Cuma günü Goodwood Hız Festivali'ndeki lansmanda, eğer "araç yeterince olgunlaşmışsa", 12 Kasım'daki Bahreyn 8 Saat'te yeni aracı ve altı pilotu piste çıkarmayı "hedeflediğini" açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Laudenbach, "Yapabileceğiniz en iyi test -araç, takım, her şey için- yarışmaktır."

"Bu nedenle, eğer mantık çerçevesine oturacaksa ve araç gelişimi konusunda yeterli adımları atmışsak Bahreyn'de piste çıkacağız. Bunu taahhüt edemeyiz, ancak kesinlikle amacımız bu.”

Bu sene, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin Mart ayında aldığı bir karar sonucu, 2023'te Hypercar sınıfına katılacak otomobillerin bu yıl da özel davetle ve puan kazanmadan yarışmasına izin veriliyor.

Ancak Laudenbach, Porsche'nin bu yıl bir yarışa katılmak için FIA ve Automobile Club de l'Ouest'ten hiçbir baskı altında olmadığı konusunda ısrar etti.

Laudenbach, "Bizi görmek isteyeceklerini tahmin edebiliyorum ama baskı yok."

"Piste çıkabilecek olmamızı iyi bir fırsat, iyi bir teklif olarak görüyoruz."

Porsche 963 Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

PPM genel müdürü Jonathan Diuguid'de Laudenbach'in tutumuna destek veriyor.

Diuguid “Yalnızca uygun şekilde hazırlanırsak Bahreyn'e gideceğiz, sadece piste çıkmak için piste çıkmak istemiyoruz."

"Birkaç hafta içinde birden fazla araba çalışır durumda olacak ve test programını etkilemeden arabaları yerleştirme olanağına sahip olacağız."

Aralık ayı başlarında Daytona'da yapılacak resmi bir IMSA testine katılma zorunluluğunun ise Bahreyn'de yarışıp yarışmama kararı üzerinde hiçbir etkisi olmayacak.

963'ün ilk Kuzey Amerika testinin Temmuz ayının ikinci haftası Sebring'de yapılması planlanıyor.

Bunun yanında Diuguid, 963'ün şimdiye kadar testlerde tamamladığı 8000 km'ye yakın mesafenin programın bu noktasında beklenenden daha düşük olduğunu itiraf etti.

Diuguid, "Kararın tetikleyicisi şu anda 7900km yol yapmış olmamız, nitekim daha fazlasını hedefliyorduk."

"Biraz geride kaldığımızı hissettiğimizi söyleyebilirim."

"Hedefimiz, hiçbir yarışta tur yememek ve WEC prosedürleri kapsamında kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak."

"Bunu Sebring ve Spa'da başardık ve Le Mans'ta sadece bir tur gerideydik."

"Başardığımız yarış ve maruz kaldığımız sıkıntıların toplamına bakarsanız, hedeflerimize ulaştık." dedi.