Glickenhaus, WEC Monza'da gök mavisi renk düzeni ile yarışacak

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Amerikan üreticinin 007 Le Mans Hypercar'ı, geçtiğimiz yıl WEC'e gelmesinden bu yana Nürburgring 24 Saat'teki GT3'lere uyumlu olacak şekilde kırmızı ağırlıklı renk düzeni ile yarışıyordu.

Fakat bu hafta sonu gerçekleştirilecek sezonun dördüncü yarışı öncesinde, takımın logosunun baz alındığı tamamen yeni bir tasarım tanıtıldı.

Glickenhaus logosu, bir meşale ve S, C ve G (Scuderia Cameron Glickenhaus) harflerini içeren açık mavi bir kalkandan oluşuyor ve kırmızı, mavi ve beyaz çizgilerle çevreleniyor.

Glickenhaus'tan yapılan açıklamada, değişikliğin kısmen Porsche'nin yakın zamanda tanıttığı 963 LMDh'de beyaz ve kırmızı renkleri kullanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar yer aldı: "Goodwood Festival Of Speed'de, yeni Porsche LMDh'yi yarışta kullanacağı renk düzeniyle gördük. Porsche ve Toyota, kırmızı, beyaz ve siyah olduğu için, farklı bir şey denemeye karar verdik."

Glickenhaus, bu hafta sonu gerçekleşecek Monza yarışında, Romain Dumas, Olivier Pla ve Pipo Derani ile sadece #708 aracı yarıştıracak.

Takım, geçtiğimiz ay yapılan Le Mans 24 Saat'te #709 ile podyum finişi elde etmişti.

Peugeot'nun yeni 9X8 ile WEC'e uzun zamandır beklenen gelişi, Monza'da Hypercar sınıfında altı araç olacağı anlamına geliyor; Fransız üreticinin iki aracının yanı sıra bir çift Toyota, tek bir Glickenhaus ve bir A480 LMP1 yer alıyor.

Altı saatlik yarış 10 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ve toplam 38 araç yer alacak.

Glickenhaus 007 LMH Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus