Porsche patronu ile özel röportaj: "Ferrari'yi ve diğer tüm takımları geçmek istiyoruz"

Porsche Penske Motorsport, geçtiğimiz günlerde yeni LMDh aracı 963'ü tanıtmıştı. Motorsport.com, Alman markanın yeni aracının tanıtıldığı Goodwood Hız Festivali'nde Porsche'nin Başkan Yardımcısı Laudenbach ile röportaj yapma fırsatı elde etti.

Laudenbach, şu ana kadar iyi gelişim kaydettiklerini dile getirse de gelişim süreçlerinin henüz yarısında olduklarını vurguluyor. Alman mühendis, ayrıca, testlerde yaşadıkları dayanıklılık sorunlarından ve potansiyel bir "Porsche vs. Ferrari" mücadelesinden söz etti.

Laudenbach, sözlerine şöyle başladı: "Aracımız, bu projenin kilometre taşı. Bu konuda şüphe yok. Pistte ilk adımlarınızı atıyorsunuz, ilk testleri yapıyorsunuz ve sonrasında insanlara aracınızı ilk defa gösteriyorsunuz ki büyük bir olay!"

"Bu, sizi gururlandırsa da hâlâ gidilecek uzun bir yol olduğunu biliyorsunuz. Yine de bu an bizim çok önemli. Kişisel olarak konuşuyorum, aracın renklerini ve şeklini oldukça beğendim. Heyecanlıyım."

Porsche 963 Photo by: Porsche

Soru: Gelişim sürecinde ne kadar ilerlediniz?

Cevap: "Testlerimizde yaklaşık 8000 kilometreyi tamamladık. Bu kötü bir değer değil ama gelişim programımızın henüz yarısındayız. İyi mesafe kat ettik ve fazlasıyla şey öğrendik. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bazı alanları ortaya çıkardık. Ancak üzerinde çalışılacak alanlar bulmamız normal çünkü daha gelişim programımızın yarısındayız. Bu araç, boş bir kağıt parçasından doğdu ve bu hâle geldi."

"Şu ana kadar işlerin gidişatıyla mutluyuz ama hâlâ yapılacak çok şey var. [2023 Ocak'ta] Daytona yarışına rekabetçi ve dayanıklı bir şekilde gelmek istiyoruz."

Soru: Dayanıklılık, motor sporlarında her zaman önemlidir ama dayanıklılık serilerinde daha önemli bir hâl alıyor. Şu ana kadar dayanıklılık anlamında karşılaştığınız kritik sorunlar neler?

Cevap: "Bir araç geliştirseniz, her zaman sorunlar bulursunuz. Aragon'daki testimizde daha fazla mesafe kat etmek istiyorduk ama elektrik ünitesinde problemler yaşadık. Bu normal. Gelişim sürecinde olduğunuzda, ilk seferde her şey doğru gitmiyor."

Porsche 963 Photo by: Gianluca Marchese

Soru: 20 yıl önce, LMP2'de yarışan Porsche RS Spyder'ın V8 motorlarının ana geliştiricisiydiniz. Bu motorlar geliştiler ve yeni 963'ün motorunun temelinde o teknoloji yatıyor. 20 yıl sonra, bugün, kendinizi Porsche Motor Sporları Departmanı'nın başında bulmayı bekliyor muydunuz?

Cevap: "20 yıl önce hayır, beklemiyordum. Elbette bunların hepsi iyi ama önemli olan bu değil. Önemli olan Porsche'nin dayanıklılık yarışlarının premier sınıfına dönmüş olması. LMP2 projesinde yer almam, bugün verilen kararları etkilemediler."

"Bu departmanın başına geldiğimde, karar böyle verildiğine, kendime "Ah evet, bunun güzel bir hikayesi oldu." dedim."

"Elbette bu konumda olduğum için gururluyum. 20 yıl önce geliştirdiğimiz motorun bugüne de gelmesi gerçekten güzel ve umarım kazandığımız bir hikaye olur."

Soru: Toyota, 2020'den beri hiper araçla yarışıyor. Peugeot ise 2 haftaya Monza'da ilk yarışına çıkacak. Bu markaların hiper araç kategorisindeki tecrübeleri, gelecek sezonu etkileyebilir mi?

Cevap: "Diğer üreticilerin tecrübesi, gelecek sezonu kesinlikle etkileyebilir. Tecrübe her zaman yardımcı olur. Yine de bunu net bir şekilde cevaplayamam çünkü diğer üreticiler gelecek sezon tamamen yeni rakiplerle karşılaşacaklar. Fakat durum ne olursa olsun, tecrübeye sahip olmak sizi mutlu eder."

Porsche 963 Photo by: Gianluca Marchese

Soru: Porsche ve Ferrari'nin aynı seride yarışacak olması şimdiden taraftarları heyecanlandırıyor. Bu iki marka arasında Le Mans'da yaşanacak bir mücadele, 50 yıl sonra bir filme bile konu olabilir...

Cevap: "Ferrari büyük bir isim ve marka. Buna saygı duyuyoruz. Onların da bize saygı duyduğunu biliyoruz. Onların bizimle mücadele etmeyi sevdiğinden eminim ve biz de onlarla mücadele etmek istiyoruz."

"Eğer aramızda zorlayıcı bir mücadele yaşanırsa, buna hayır demeyiz. Bu neden olmasın. Fakat kazanmak istiyorsanız, herkesi geçmeniz gerek. Yani üst sıralarda kimlerin olduğunu göreceğiz. Herkes en hızlı takım olabilir."

"Ferrari'ye karşı yarışmak büyük bir şey ancak büyük isimlere sahip diğer markalar da olacak. Yani gelecek sezon odağın tamamen "Porsche vs. Ferrari" üzerinde olacağını düşünmüyorum. Diğer markalar gibi biz de bu şampiyonada birer takımız ve bütün üreticilere aynı saygıyla davranmak gerekiyor."

Soru: Müşteri takımınız olmak isteyen kaç ekip var, kaç tane teklif aldınız?

Cevap: "Şu anda 2023 için hazırlayabileceğimizden daha fazla teklif alıyoruz. Talep yüksek ve bu güzel. 2023 için fabrika aracı olmayan maksimum 4 adet Porsche daha garantileyebiliriz çünkü bu rakamın mümkün olabileceğini düşünüyoruz."

Porsche 963 Fotoğraf: Porsche