Peugeot, Hiperaraç/LMDh ikilemine rağmen kesin olarak dönecek

Fransız üretici, WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve IMSA'nın LMDh kuralları hakkında yaptığı ayrıntılı açıklama sonrasında, hedeflerinin 2022'de seride yer almak olduğunu doğruladı.

Ancak, mart sonunda ne tür bir araç inşa edileceğine dair kararın henüz alınmamış olduğuna dikkat çekildi.

Markanın ana şirketi PSA'nın motor sporları patronu Jean-Marc Finot, dünyadaki sağlık krizine rağmen "dayanıklılık projesinin doğru yönde ilerlediğini" açıkladı.

"Tüm personel dimdik ayakta kaldı ve hepsi motiveler. PSA Grubu tarafından sağlanan imkanlar sayesinde AR&Ge çalışmalarına evlerinde devam ediyorlar."

Finot, Evlerinde çalışmaya devam eden gelişim ekibinin çalışmalarının, proje üzendeki etkilerini analiz ettiklerini söyledi.

Geçen yıl yapılan açıklamada, 2011'den bu yana ilk kez WEC'de dönecek olan Peugeot'nun 2022'de gridde yer almasının hedeflendiği duyurulmuştu. Temelde 2022/23 sezonun başlangıcı için hazır olmayı amaçladılar.

Ayrıca Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere 2021/22 sezonunun ikinci yarısındaki yarışlara katılmayı reddetmediler.

Finot, WEC ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda aynı araçlarla yarışılmasına imkan verecek olan LMDh kurallarının ilk taslağından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

"Ağırlık, güç ve aerodinamik gibi parametreler üzerinde ortak kurallara sahip olmak şarttı ve bunu başardılar."

"LMDh kurallarının gelişimini ve bu serinin kurallarıyla, Hiperaraç kuralları arasındaki yakınlaşmayı yakından takip ettik."

"ACO / IMSA / WEC bu duyurusundan ve özellikle iki kategori arasında eşitlik sağlayacak olan Performans Dengesi'yle bağlantılı teknik konuların onaylanmasından son derece memnunuz."

Geçtiğimiz günlerde açıklanan detaylara göre yeni LMDh prototiplerinin minimum ağırlığı 1030kg olarak belirlendi, ki bu da serinin etkilendiği LMP2 şasisi için gereken minimum ağırlıktan biraz daha fazla. Güç verimi ise içten yanmalı motor ve arka lastikte bulunan ortak bir hibrit sistemde 500kW veya 670 beygir gücü olarak belirlendi.

Bu, geçen Haziran ayında Hiperaraç için açıklanan 1100kg/550kW (735bhp) ile benzer seviyede.

Finot, Mart ayında üretilmesi gereken aracın hangi sınıfa uygun inşa edileceğiyle ilgili kararı yakında vereceklerini ima etti.

"Son ekonomik ölçümler yakında hazır olacak ve bu sayede %100 kapsamlı bir inceleme yapabileceğiz"

"Peugeot, 2022 yılında dayanıklılık yarışlarına geri döneceği kategoriyi vakti geldiği zaman açıklayacak."