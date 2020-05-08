Ferrari: "Scuderia için Hiper Araç kategorisi planımız var"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yakın zamanlarda The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalarda, F1'e getirilen bütçe sınırlamasının 2022 yılı sonrasında 130 milyon dolar altına düştüğü bir durumda, İtalyan takımın farklı opsiyonları düşünebileceğini dile getirmişti.

Bunun en büyük sebeplerinden biri ise, bütçe sınırlaması sonrasında ortaya çıkacak çalışan açığı.

Resmi olmayan tahminlere göre Maranello merkezli takımın Formula 1 programında çalışan toplam çalışan sayısı 1.000 kişi civarında. Bu sayının içinde, Haas ve Alfa Romeo takımları için motor ve parçalar üreten çalışanlar da dahil.

Yapılan 175 milyon dolarlık bütçe sınırlamasının %25 oranında azaltılması fikrine açık bir şekilde karşı çıkan Ferrari, çalışan sayısını azaltmak istemiyor. Böylece Formula 1 ile beraber başka serilere katılma fikri de İtalyan takıma cazip geliyor.

Indycar gibi prestijli kategorilerin, standart şasilere geçmesi ile beraber Ferrari'nin isteklerini karşılayabilecek çok az sayıda seri bulunmakta.

Takımın kendini teknik açıdan geliştirebileceği ve üreticilere ihtiyaç duyan serilerden bir tanesi ise Dünya Dayanıklılık Şampiyonası. 2018 yılında tanıtılan Hiper Araç kategorisi ile beraber WEC, 2020/21 sezonunda LMP1 kategorisi yerine, Hiper Araç sınıfındaki araçlar ile mücadele edecek.

Ancak an itibariyle sadece Toyota ve Glickenhaus bu programa katılımcı olarak dahil oldular. Aston Martin ise, seri için Adrian Newey ile geliştirdiği projesini, Racing Point ile olan Formula 1 programı sebebiyle askıya almış durumda.

Çıkan haberlere göre Maranello fabrikasında, Hiper Araç sınıfı için yeni bir proje tasarlanıyor ve böylece İtalyan üretici, en üst seviye teknolojiye sahip aracını üretebilecek. Ancak FIA, bu projenin her iki seride birden kullanılması durumundaki tartışmalara henüz bir yanıt vermedi.

Eğer Ferrari, seriye katılma kararını onaylarsa, Hiper Araç serisinin prestiji ve izlenirliği anında artacaktır. Aynı zamanda şampiyona, Şahlanan At'ın neredeyse 50 sene sonra F1'e ek olarak katılacağı tek fabrika katılımlı program olacaktır.

Ancak Ferrari'nin yaptığı bu 'B' planı, başka Formula 1 takımları tarafından da düşünülüyor olabilir. Binotto'nun da daha önce belirttiği gibi, pek çok takım büyük bütçe sınırlamasından etkilenecek ve bu plan, başka büyük takımlar tarafından da, Formula 1'deki ilerleme açısından kullanılabilir.