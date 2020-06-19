Sanal Le Mans 24 Saat yarışında izlenme rekorları kırıldı

ACO, FIA WEC ve Motorsport Games ortaklığı ile gerçekleştirilen ve 37 farklı ülkeden 200 pilotun katıldığı organizasyon, Fransa'nın Le Mans şehrinde bulunan ikonik Circuit des 24 Heures'ün sanal versiyonunda gerçekleşti. Yarışta toplam 50 araç (30 LMP ve 20 GTE) mücadele etti.

88. Le Mans 24 Saat'in, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi sebebiyle 19-20 Eylül tarihlerine ertelenmesi ve Temmuz'a kadar herhangi bir pist üstü aksiyonunun olmaması ile beraber, dünyanın en iyi profesyonel sürücülerini ve takımlarını, eSpor organizasyonunda bir araya getirme kararı alındı. Organizasyonu kazanan takımlar ise LMP ve genel kategoride Rebellion Williams Esport, GTE kategorisinde ise Porsche Esports Team oldu.

Sanal Le Mans 24 Saat, yıldızlarla dolu bir grid konusunda, dünya çapında kurduğu bağlayıcı ve ilgili kitlesiyle, an itibariyle bulunan seyahat sınırlamaları sebebiyle, yarışın merkezinde bulunduğu bir TV yayını hazırlamayı başararak tüm beklentileri karşıladı.

Büyük ve gittikçe artan 14.2 milyonluk kitle, 25 saat boyunca süren yayını 57 farklı ülkede Eurosport, ESPN, Sky Sports ve J-Sports gibi ana akım TV kanallarından izledi. Sanal Le Mans 24 Saat, Facebook, YouTube ve Twitch üzerinden yaptığı yayınlarda ise 8.6 milyonluk bir izlenme yakaladı. Sosyal medya izlenimlerinin neredeyse 49 milyon olması ile beraber, daha önceki şampiyonluk rekorlarının üzerine çıkıldı.

Bazı önemli net veriler:

131.5 milyon defa #LeMans24Virtual kullanıldı

defa #LeMans24Virtual kullanıldı 14.2 milyon TV ve online izleyici sayısı (Kaynak: YouGov Sport)

TV ve online izleyici sayısı (Kaynak: YouGov Sport) 48,919,403 yarış hafta sonu boyunca (FIA WEC, ACO ve MSG ortak) alınan sosyal medya izlenimi

yarış hafta sonu boyunca (FIA WEC, ACO ve MSG ortak) alınan sosyal medya izlenimi 8,669,683 FIA WEC, ACO ve MSG Twitch, YouTube ve Facebook kanallarındaki toplam izlenme sayısı

FIA WEC, ACO ve MSG Twitch, YouTube ve Facebook kanallarındaki toplam izlenme sayısı 1,451.000 9-16 Haziran tarihleri arasında yapılan online gönderi (Kaynak: Meltwater)

9-16 Haziran tarihleri arasında yapılan online gönderi (Kaynak: Meltwater) 37 farklı ülkeden 200 pilot

farklı ülkeden pilot 30 ülkede kullanılan 170 simülatör

ülkede kullanılan simülatör 2 sunucu (1 ana sunucu ve 1 yedek sunucu) rFactor 2 tarafından 3 farklı ülkede bulunan gruplar taragından yönetildi

sunucu (1 ana sunucu ve 1 yedek sunucu) rFactor 2 tarafından 3 farklı ülkede bulunan gruplar taragından yönetildi 13 milyon Alkamel zamanlama sistemi tarafından yapılan bağlantı sayısı

Alkamel zamanlama sistemi tarafından yapılan bağlantı sayısı 371 tur, yarışın galibi olan 1 numaralı Rebellion Williams Esport aracı tarafından atıldı

tur, yarışın galibi olan 1 numaralı Rebellion Williams Esport aracı tarafından atıldı 25 saatlik anlatım ile 57 ülkeye canlı yayın yapıldı

Dünyanın en ünlü dayanıklılık yarışının heyecanı ve neşesini, dünya etrafında bulunan yeni jenerasyondaki taraftarlara getirerek Sanal Le Mans 24 Saat sayesinde, daha öncesinde Le Mans eSpor Serisi ile beraber, eSpor'un gelişimini ve potansiyelini gördük.

Pierre Fillon, Automobile Club de l’Ouest (ACO) Başkanı : "İlk Sanal Le Mans 24 Saat'in, Le Mans'ın ismine yakışan yarışlardan bir tanesi oldu ve gerçek hayattaki Circuit de la Sarthe'da, her Haziran ayında ortaya çıkan heyecanı, gerginliği ve sihri, mükemmel bir şekilde gözler önüne serdi. Tüm katılımcılara ve tüm takımlara, bu inanılmaz etkinliği gerçekleştirmemizde bize yardım ettikleri için çok teşekkür ederiz ve kendileriniz kutlarız."

Gérard Neveu, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans eSpor Serisi CEO'su: "Böyle bir organizasyon, tüm partnerlerimizin hevesi ve inancı olmasaydı, başta ACI ve Motorsport Games ve organizasyonu global bir çapta paylaşmamızı sağlayan ve bu konuda bize destek veren katılımcılarımız ve partnerlerimiz olmasaydı mümkün olmazdı. Katılan herkese teşekkürlerimi sunarım, özellikle taraftarlara ve organizasyon takımına."

Dmitry Kozko, Motorsport Games CEO'su: "Sanal Le Mans 24 Saat, motor sporları ve eSpor dünyalarının bir araya gelip mükemmel bir sinerji yakaladığında, nelerin mümkün olacağını bize gösterdi. Projede bulunan herkesin ortak bir şekilde hareket etmeleri, tutkuları ve ortaklığı, eSpor yarışlarını bir üst boyuta taşımamıza yardımcı oldu. Yarış ve eSpor dünyalarındaki en büyük takımlar ve sürücüler, bu organizasyonun potansiyelini hızlı bir şekilde gördüler ve bu da, aldığımız inanılmaz sonuçlara yansıdı."