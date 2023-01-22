MotoGP efsanesi Rossi, BMW LMDh prototipini test edecek
Yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Valentino Rossi, BMW'nin LMDh prototipini test edecek.
BMW, 43 yaşındaki İtalyan sürücünün yıl sonuna doğru M Hybrid V8 ile test yapacağını açıkladı.
Bu açıklama pek de sürpriz değil çünkü Noel'den hemen önce Rossi'nin 2023 yılında BMW'nin fabrika takımı pilotu olduğu ve kendileriyle GT3 yarışlarına katılacağı açıklanmıştı.
BMW M Motorsport patronu Andreas Roos şunları söyledi: "Ona bir test şansı vermeyi planlıyoruz."
"Ona GTP [M Hybrid'in IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yarışacağı sınıf] gibi güzel bir aracı deneyimleme şansı vermeyi planlıyoruz."
"GT3 başlı başına güzel bir araç ama GTP kesinlikle farklı bir seviye."
Roos, buna karşılık Rossi'nin kısa vadede LMDh'nin direksiyonuna geçmesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirtti.
"Bu yıl olacaksa, kesinlikle yılın ilerleyen zamanlarında olacak."
"Şu anda IMSA'ya en iyi şekilde hazırlanmak için hepimizin yapması gereken zaten yeterince iş ve halletmesi gereken çok fazla şey var."
Connor De Phillippi, Marco Wittmann, BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8
Photo by: Andreas Beil
Roos, Rossi'nin gelecekte Rahal takımıyla IMSA'da ya da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda M Hybrid ile yarışmasını isteyip istemedikleri konusunda ise yorum yapmadı.
"Valentino için ilk hedef GT3 programındaki sürücü kadromuzun bir parçası olması."
"Daha önce hiç böyle bir araç [M Hybrid] kullanmadığı için, önce onu araca bindirip onunla nasıl anlaştığını ve araç içerisinde nasıl hissettiğini görmek istiyoruz."
"Testler yapılacak ve bundan sonra ne gibi adımlar atabileceğimizi, bununla yarışma ihtimali olup olmadığını göreceğiz."
Roos, gelecekte nelerin mümkün olabileceği konusunda yorum yapmak içinse erken olduğunu söyledi.
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