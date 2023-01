Jota, Hypercar sınıfında Da Costa ve Stevens ile yarışacak

Geçen sezon Roberto Gonzalez ile birlikte LMP2 sınıfında şampiyonluğa ulaşan Da Costa ve Stevens, bu başarılarının ardından Hypercar sınıfına terfi etmeye hak kazandılar. İkilinin takım arkadaşı ise 2021 ELMS (European Le Mans Series) şampiyonu Yifei Ye olacak.

Alt sınıflardaki başarısını en üst sınıfa taşımak isteyen Jota, Porsche'un tedarik zincirinde yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle ancak Nisan ayının sonunda Spa'da düzenlenecek olan üçüncü yarışta piste çıkabilecek.

Bekleme sürecini boş geçmek ve sürücü kadrosuna zaman kaybettirmek istemeyen takım, bu amaçla Hypercar kadrosunun ilk iki yarışta yeni sponsor Hertz'in renklerini taşıyan bir LMP2 ORECA-Gibson 07 ile yarışacağını doğruladı.

Jota direktörleri Sam Hignett ve David Clark, "Antonio, Will ve Yifei'den oluşan kadromuz hız, deneyim ve gençlik coşkusunun güçlü bir karışımı."

"Son yıllarda başarılı olduk ve Hypercar sınıfındaki nadir özel takımlardan biri olarak üretici meslektaşlarımıza meydan okuyacağız." dedi.

Stevens and da Costa won the LMP2 title with Gonzalez last season

Photo by: JEP / Motorsport Images