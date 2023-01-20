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WEC / Sebring Haberler

Jota, Hypercar sınıfında Da Costa ve Stevens ile yarışacak

Antonio Felix da Costa ve Will Stevens, gelecek sezon Jota ile Hypercar sınıfında mücadele edecek ve Porsche 963 LMDh'in direksiyonuna geçecekler.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Jota, Hypercar sınıfında Da Costa ve Stevens ile yarışacak
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Geçen sezon Roberto Gonzalez ile birlikte LMP2 sınıfında şampiyonluğa ulaşan Da Costa ve Stevens, bu başarılarının ardından Hypercar sınıfına terfi etmeye hak kazandılar. İkilinin takım arkadaşı ise 2021 ELMS (European Le Mans Series) şampiyonu Yifei Ye olacak.

Alt sınıflardaki başarısını en üst sınıfa taşımak isteyen Jota, Porsche'un tedarik zincirinde yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle ancak Nisan ayının sonunda Spa'da düzenlenecek olan üçüncü yarışta piste çıkabilecek.

Bekleme sürecini boş geçmek ve sürücü kadrosuna zaman kaybettirmek istemeyen takım, bu amaçla Hypercar kadrosunun ilk iki yarışta yeni sponsor Hertz'in renklerini taşıyan bir LMP2 ORECA-Gibson 07 ile yarışacağını doğruladı.

Jota direktörleri Sam Hignett ve David Clark, "Antonio, Will ve Yifei'den oluşan kadromuz hız, deneyim ve gençlik coşkusunun güçlü bir karışımı."

"Son yıllarda başarılı olduk ve Hypercar sınıfındaki nadir özel takımlardan biri olarak üretici meslektaşlarımıza meydan okuyacağız." dedi.

Stevens and da Costa won the LMP2 title with Gonzalez last season

Stevens and da Costa won the LMP2 title with Gonzalez last season

Photo by: JEP / Motorsport Images

Da Costa, "Son birkaç yıldır birlikte harika sonuçlar elde ettik, bu nedenle takıma geri döndüğüm için çok heyecanlıyım."

"Bizi destekleyen yepyeni ortaklarla Hypercar sınıfına yükseliyoruz. Hertz Team Jota aracının direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Stevens ise, "Yıla bu haberi doğrulayarak giriş yapmak harika."

"Son LMP2 şampiyonu olmak bize önümüzdeki sezon için harika bir platform sağlıyor, yepyeni Hertz Team Jota olarak birlikte yarışmak özel bir deneyim olacak." dedi.

Takım son olarak, Jota Porsche'un renk düzeninin "zamanı geldiğinde" açıklanacağını belirtti.

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