Toyota: "Gelecekte müşteri takımlarının LMH araçlarıyla mücadele etmesi mümkün"

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WEC'in IMSA ile bağlarını güçlendirmesine alan açmaya çalışan FIA, LMDh araçlarının 2023'ten itibaren Hypercar sınıfında LMH araçlarına karşı yarışmasına izin verecek.

Düşük bütçeli takımların da mücadele etmesine alan sağlamayı amaçlayan LMDh araçlarının LMP2 şasisine dayanıyor ve üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sabit bir fiyat karşılığında üretilip satılan bir hibrit güç ünitesine sahip.

Sınıf, yalnızca Le Mans 24 Saat'te yarışmak isteyen garaj takımları için oldukça cazip; öyle ki, Porsche şimdiden WEC ve IMSA'daki çeşitli takımlara toplam dört araç satmayı başardı.

Buna karşın, şu ana kadar hiçbir üretici, LMDh'den daha fazla teknik özgürlüğe izin veren ve daha yüksek bütçe gerektiren LMH aracı tedarik etmek için anlaşma yapmayı başaramadı.

Son dönemin dominant aracı GR010 müşterilerin kullanımına sunmayı planlamadığını söyleyen Toyota, bağımsız bir ekibin bir LMH aracıyla yarışmayı LMDh'den çok farklı bulmayacağına inanıyor.

Toyota teknik direktörü Pascal Vasselon, bir müşteri takımının Toyota, Ferrari veya Peugeot gibi bir LMH aracı kullanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Bu kesinlikle mümkün."

"Açıkçası şimdilik bir LMH aracı tedarik etmeyi düşünmüyoruz, yine de LMH sınıfında müşteri takımlarının yer alması mümkün."

LMH ile LMDh arasında ciddi bir maliyet farkı olup olmadığı sorulan Vasselon, "Çok değil, hayır."

"LMDh araçları beklenenden biraz daha pahalı çıktı, dolayısıyla ciddi bir fark bulunmamakta."

"Şu anda bazı takımların ne kadar yoğun test yaptığını görüyorsunuz; bu ciddi bütçe gerektirir. Sınıf farketmiyor, yeterince bütçeniz yoksa bu kadar test yapamazsınız."

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

LMDh düzenlemelerinin ardından dayanıklılık yarışlarına geri dönme kararı alan Porsche, gelecek sezondan itibaren Penske işbirliğiyle hem WEC, hem de IMSA'da mücadele edecek.

Şimdiden ciddi bir müşteri kitlesi oluşturan Porsche, bu sezon JOTA (WEC), JDC-Miller (IMSA) ve Proton Competition'a (WEC ve IMSA) müşteri araçları tedarik edecek, ancak araçlar ancak Mayıs ayında hazır olacak.

Toyota'nın aksine Porsche, LMDh sınıfının göründüğünden pahalı olduğunu düşünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Porsche motor sporları şefi Thomas Laudenbach, "LMDh'nin sanıldığından maliyetli olduğunu söyleyemem."

"LMDh size kısıtlı bir özgürlük sunan, yine de bir üretici olarak yeteneklerinizi gösterebilmenize olanak sağlayan bir sınıf. Dolayısıyla maliyet kontrolü ile kendi aracınızı üretirken sahip olduğunuz özgürlük arasındaki dengenin kurulabildiğini düşünüyorum.

"Dediğim gibi, sınıfın başlangıçta düşündüğümüzden daha pahalı olduğunu söyleyemem." dedi.