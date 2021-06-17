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WEC / Monza Haberler

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

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Çeviren:
Can Çarpıcı

WEC'in gelecek ayda Monza'da gerçekleştireceği yarışa 18 ay aradan sonra seyirci alınacak.

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Monza 6 Saat yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak. Bununla birlikte Monza'daki etkinlik, 2019-2020 sezonundaki Austin yarışından bu yana seyircilerin de izleyeceği ilk etkinlik yapacak.

Seyirciler sadece yarış günü olan Pazar günü tribünlerde olabilecek. Kaç kişinin tribünlere alınacağı ise henüz belirlenmedi. 

WEC'in çarşamba günü yaptığı açıklamada bu meblağ, "sınırlı sayıda" olarak nitelendirildi. WEC'in organizatörlerinden olan Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon ise bu sayının "10.000'in altında" olacağını söyledi.

WEC'in ve pist yönetiminin, alınacak seyirci sayısını belirlemek için hâlâ lokal otoritelerle görüştüğü düşünülüyor. 

Seyirciler, sadece start/finiş düzlüğündeki ana tribünde ağırlanabilecek.

 

WEC'in CEO'su Frederic Lequien, konu hakkında şunları söyledi: "Bazı sadık taraftarlarımızı yeniden aramızda görebileceğimizden ötürü oldukça mutluyuz."

"Autodromo Nazionale di Monza'daki herkese ve İtalyan otoritelere, bunu mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da destekleri ve sabırları için teşekkür ederim."

WEC haberleri:

Oturacağınız koltuklar biletleri aldığınız anda belirlenecek. Eğer devlet, yarışa kadar tedbirlerini arttırır ve yarışın seyircisiz gerçekleştirilmesi gerekirse, alınan biletler tam değerleriyle sahiplerine iade edilecek. 

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 Saat yarışına da 50.000 kadar seyirci alınacağı açıklanmıştı.

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WEC Fuji yarışının gerçekleşip gerçekleştirilmeyeceği belirsizliğini koruyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu Ağustos'ta gerçekleştirilmesine rağmen Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan WEC Fuji yarışının etkilenmeyeceği düşünülüyor.

WEC'den yapılan açıklamadan konu hakkında, "FIA WEC, 24-26 Eylül tarihleri arasında Japonya'da gerçekleştirilecek olan Fuji 6 Saat yarışından önce Fuji Speedway'deki ekiple sürekli olarak görüşmekte."

"Devam etmekte olan pandemi, zorluklar çıkarmaya devam ediyor. FIA, WEC ve Japon organizatörler; etkinliğin planlanan tarihlerde gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceğine karar vermek adına yakın bir şekilde çalışıyor. Konu hakkındaki nihai karar önümüzdeki haftalarda açıklanacak."

 

Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başında Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyat oyunları, Japonya'nın katı karantina kurallarında özel bir istisna olacak. 

Herhangi bir motor sporları etkinliğine ise henüz bir izin verilmedi ve hem Super Formula hem de SUPER GT bundan etkilendi.

Lequien, Fuji yarışının gerçekleştirilemediği bir senaryoda Avrupa'da bir yarış daha düzenleneceğini söyledi.

WEC'in "dünya şampiyonası" statüsünü koruyabilmesi için Le Mans'la birlikte bir sezon içinde en az 6 yarış gerçekleştirmesi gerekiyor.

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