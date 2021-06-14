Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı

Her iki Toyota da pazar günkü Portimao’daki 8 saat süren yarışının son dakikalarında birbirleriyle savaşıyorlardı, oysa önceki sezonlarda takım, son pit stopların ardından pozisyonlarını koruma talimatı veriyordu.

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, neden yarışta iki aracın da son dakikaya kadar yarışması kararını aldıklarını anlattı.

Son pit stoplarının ardından yarışmaya devam etmeleri hakkında konuşan Vasselon, “Bunu değiştirdik.”

“Sürücülerle sürekli kuralları yenilemekle ilgili konuşuyoruz ve hepsi damalı bayrağa kadar yarışmak istediklerini söylediler.”

“Son pit stopta pozisyonlarını koruma talimatı verdiğimizde, araçlar aynı durumda değilse bu biraz zor oluyordu.”

“Neticede, çok fazla şey değişmedi.” dedi.

Finişe 25 dakika kala sanal güvenlik aracı sonrasında yeşil bayrakların çıkmasıyla Sebastien Buemi diğer Toyota aracındaki Jose Maria’dan çok az bir farkla öndeydi.

Fakat Arjantinli sürücü farkı 3 saniyeden az bir süreye kadar indirdi ve ardından Buemi, pozisyonunu bırakma talimatını aldığında liderlik Maria’ya geçti.

Fakar 3 tur sonra Lopez’e yer vermesi söylendi ve Buemi tekrar pozisyonunu geri aldı.

Bu talimatlar, Toyota’nın daha hızlı olan aracın öne geçmesi kuralıyla paralel şekilde ilerledi.

Vasselon, “Sadece trafiğin olmadığı sektörleri kullandık.”

“İlk bölümde Jose Maria daha hızlıydı bu yüzden öne geçti ve bu noktadan sonra ise temposu düştü ve bu yüzden tekrar pozisyonlarını değiştirmelerini istedik.”

“Kurallar bu şekilde ve birbirlerine pozisyonlarını değiştirmeyi kabul ettiklerinden emin olmalıyız.” diye ekledi.

300 turun sonunda yarışın galibi, GR010 aracı ile Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley oldu.

İki Toyota da güvenlik aracı sonrasında 5. saat itibariyle da farklı stratejiler izlemişti.

Galip gelen aracın sürücüleri son dakika bir pit stop gerekmemesi için yakıtlarını saklamışlardı.

Lopez, Kamui Kobayashi ve Mike Conway’ın sürdüğü araçta ise bunu yapmamışlardı. Yarışın bitmesine yarım saat kala pite girmeleri gerekti ve piste diğer Toyota’nın gerisinde çıktılar.