Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak
WEC Haberler

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Peugeot'nun 2022 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek yeni aracı olan 9X8'in ilk fotoğraflarında inovatif aerodinamik tasarımlar görüldü. Fransız ekibin yeni hiper aracında, yıllardır yarış araçlarında süregelen arka kanata yer verilmemiş.

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Peugeot'nun yeni hiper aracında arka kanat olmaması, Peugeot'nun ana şirketi Stellantis'in motor sporları başkanı Jean-Marc Finot tarafından "büyük inovatif bir adım" olarak nitelendirildi. 

Finot konu hakkında "Bu özellik [arka kanat] olmadan aracı tasarlayabilecek bir aerodinamik verimliliğe ulaştık. Nasıl yaptığımızı bana sormayın! Bunu saklayabildiğimiz kadar uzun süre bir sır olarak saklamayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peugeot'nun WEC programının teknik direktörü Olivier Jansonnie ise bu dizaynın nasıl mümkün olduğu hakkında şunları söyledi: "Yeni LMH regülasyonları, performansı arttıran geleneksel sistemleri dengelemek için getirildi."

"Sporun yeni teknik kurallarında aerodinamik tasarımlar konusunda sağlanan esneklik, yeni inovatif araçların lehine olan ve dizayn takımlarının daha büyük katkılarda bulunabileceği radikal tasarımlara ve düşüncelere izin veriyor. 

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8

Fotoğraf: Peugeot Sport

"Peugeot'nun mühendisleri ve tasarımcıları bu fırsatı değerlendirerek; eski, sabitleşmiş tasarımlardan uzaklaştı ve yeni jenerasyon bir hiper araç üretti."

Hiper araç regülasyonları eski LMP1 araçlarına kıyasla daha serbest. Eski LMP1 araçlarında performans aralıkları belirlenmesi gerekiyordu: Maksimum yere basma gücü, minimum hava sürtünmesi gibi araçların uymaları gereken performans aralıkları vardı.

Örnek vermek gerekirse, hiper araçların regülasyonlarında difüzör tasarımları tamamıyla serbest bırakıldı; LMP1 hibritlerde ise bu konuda sınırlamalar vardı.

Hiper araçların tabanlarında da herhangi bir sınırlama yok. Bu da tasarımcıların aracın altındaki hava akışını daha çok yere basma gücü için kullanabilmesini sağladı. 

Peugeot 9X8'in lansmanında, aracın "Kusursuz Peugeot'yu karakterize eden özellikleri" taşıdığını da belirtti.

Dizayn bölümü direktörü Matthias Hossann konu hakkında şunları söyledi: "9X8 bir Peugeot olduğundan, pençelemeye hazır olan bir kedi gibi bir araç tasarlamak istedik bu yüzden de kokpitimiz biraz daha öne eğimli."

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit

Fotoğraf: Peugeot Sport

"Peugeot 9X8, markanın tasarım işaretlerini ifade ediyor: şık, yarışa hazır, elegant ve dinamik."

Yeni aracın ismi olan 9X8, eski modellere saygı göstermek için 9'la başlıyor. Ortada yer "X"  aracın 4 çeker güç aktarma organını ve ön aksta yer alan hibrit sistemini temsil ediyor. Sonda yer alan "8" ise Peugeot'nun mevcut yol araçlarının son basamağı olduğundan seçilmiş. 

Yeni 9X8'in hibrit 2.6 litrelik V6 motorunda "ikiz turbo" dizaynı uygulanacak. Motor, 680 beygir olacak ve elektrik motoru 200 kW üretecek. Regülasyonlar toplamda 500 kW ya da 680 beygir kullanılmasına izin veriyor. 

Yeni Peugeot aracının 2022 sezonunda ne zaman yarışacağı aracın ilk testlerinin ardından belirlenecek.

Peugeot, geçtiğimiz aylarda yayınladığı zaman çizelgesine uyabilirse, Fransız ekibin hiper araçları yılın sonunda ilk turlarını atabilecek. Sonrasında da test ve gelişim programlarına girecek.

Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes ve Jean-Eric Vergne aracı kullanacak pilot kadrosunu oluşturuyor. Yedek pilot ise James Rossiter olacak.

Marka, 2012'deki 908 programının iptal edilmesinin ardından spor aracı yarışlarının zirvesine geri dönüyor.

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
1/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
2/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
3/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
4/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8
5/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit
6/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit
7/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit
8/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
9/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
10/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
11/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
12/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
13/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, detail

Peugeot Hypercar 9X8, detail
14/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, logo

Peugeot Hypercar 9X8, logo
15/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar 9X8, steering wheel

Peugeot Hypercar 9X8, steering wheel
16/16

Fotoğraf: Peugeot Sport

paylaşım
yorumlar
Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

Önceki haber

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

4 s
2
Formula 1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

2 s
3
Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

8 s
4
WEC

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

53 dk
5
Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

5 s
Son Haberler
Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!
WEC

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

53dk
Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak
WEC

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

17 Haz 2021
Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı
WEC

Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı

14 Haz 2021
WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı
WEC

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

13 Haz 2021
WEC Portimao sıralama turları: Alpine, Toyota'nın önünde pole pozisyonunda
WEC

WEC Portimao sıralama turları: Alpine, Toyota'nın önünde pole pozisyonunda

12 Haz 2021
Son Videolar
WEC: Toyota, Portekiz'deki takım emirlerinin nedenlerini açıkladı  00:54
WEC
16 Haz 2021

WEC: Toyota, Portekiz'deki takım emirlerinin nedenlerini açıkladı 

WEC Portimao: Glickenhaus'un kazası 01:10
WEC
13 Haz 2021

WEC Portimao: Glickenhaus'un kazası

FIA WEC, 9. sezon 01:49
WEC
29 Nis 2021

FIA WEC, 9. sezon

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor 01:07
WEC
17 Mar 2021

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor 00:56
WEC
14 Mar 2021

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak Monza
WEC

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı Algarve
WEC

Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı

WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede Algarve
WEC

WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede

Peugeot Sport Daha fazlası
Peugeot Sport
Magnussen ve di Resta, Peugeot ile WEC'te yarışacak!
WEC

Magnussen ve di Resta, Peugeot ile WEC'te yarışacak!

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı
Haber video
WEC

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!
WEC

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!
WEC WEC

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

Son Haberler

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!
WEC WEC

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak
WEC WEC

Monza WEC yarışına sınırlı sayıda seyirci alınacak

Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı
WEC WEC

Toyota, Portimao'da takım içi kurallarında yapılan değişikliğin sebebini açıkladı

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı
WEC WEC

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.