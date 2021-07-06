Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Peugeot'nun yeni hiper aracında arka kanat olmaması, Peugeot'nun ana şirketi Stellantis'in motor sporları başkanı Jean-Marc Finot tarafından "büyük inovatif bir adım" olarak nitelendirildi.

Finot konu hakkında "Bu özellik [arka kanat] olmadan aracı tasarlayabilecek bir aerodinamik verimliliğe ulaştık. Nasıl yaptığımızı bana sormayın! Bunu saklayabildiğimiz kadar uzun süre bir sır olarak saklamayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peugeot'nun WEC programının teknik direktörü Olivier Jansonnie ise bu dizaynın nasıl mümkün olduğu hakkında şunları söyledi: "Yeni LMH regülasyonları, performansı arttıran geleneksel sistemleri dengelemek için getirildi."

"Sporun yeni teknik kurallarında aerodinamik tasarımlar konusunda sağlanan esneklik, yeni inovatif araçların lehine olan ve dizayn takımlarının daha büyük katkılarda bulunabileceği radikal tasarımlara ve düşüncelere izin veriyor.

Peugeot Hypercar 9X8 Fotoğraf: Peugeot Sport

"Peugeot'nun mühendisleri ve tasarımcıları bu fırsatı değerlendirerek; eski, sabitleşmiş tasarımlardan uzaklaştı ve yeni jenerasyon bir hiper araç üretti."

Hiper araç regülasyonları eski LMP1 araçlarına kıyasla daha serbest. Eski LMP1 araçlarında performans aralıkları belirlenmesi gerekiyordu: Maksimum yere basma gücü, minimum hava sürtünmesi gibi araçların uymaları gereken performans aralıkları vardı.

Örnek vermek gerekirse, hiper araçların regülasyonlarında difüzör tasarımları tamamıyla serbest bırakıldı; LMP1 hibritlerde ise bu konuda sınırlamalar vardı.

Hiper araçların tabanlarında da herhangi bir sınırlama yok. Bu da tasarımcıların aracın altındaki hava akışını daha çok yere basma gücü için kullanabilmesini sağladı.

Peugeot 9X8'in lansmanında, aracın "Kusursuz Peugeot'yu karakterize eden özellikleri" taşıdığını da belirtti.

Dizayn bölümü direktörü Matthias Hossann konu hakkında şunları söyledi: "9X8 bir Peugeot olduğundan, pençelemeye hazır olan bir kedi gibi bir araç tasarlamak istedik bu yüzden de kokpitimiz biraz daha öne eğimli."

Peugeot Hypercar 9X8, cockpit Fotoğraf: Peugeot Sport

"Peugeot 9X8, markanın tasarım işaretlerini ifade ediyor: şık, yarışa hazır, elegant ve dinamik."

Yeni aracın ismi olan 9X8, eski modellere saygı göstermek için 9'la başlıyor. Ortada yer "X" aracın 4 çeker güç aktarma organını ve ön aksta yer alan hibrit sistemini temsil ediyor. Sonda yer alan "8" ise Peugeot'nun mevcut yol araçlarının son basamağı olduğundan seçilmiş.

Yeni 9X8'in hibrit 2.6 litrelik V6 motorunda "ikiz turbo" dizaynı uygulanacak. Motor, 680 beygir olacak ve elektrik motoru 200 kW üretecek. Regülasyonlar toplamda 500 kW ya da 680 beygir kullanılmasına izin veriyor.

Yeni Peugeot aracının 2022 sezonunda ne zaman yarışacağı aracın ilk testlerinin ardından belirlenecek.

Peugeot, geçtiğimiz aylarda yayınladığı zaman çizelgesine uyabilirse, Fransız ekibin hiper araçları yılın sonunda ilk turlarını atabilecek. Sonrasında da test ve gelişim programlarına girecek.

Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes ve Jean-Eric Vergne aracı kullanacak pilot kadrosunu oluşturuyor. Yedek pilot ise James Rossiter olacak.

Marka, 2012'deki 908 programının iptal edilmesinin ardından spor aracı yarışlarının zirvesine geri dönüyor.

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