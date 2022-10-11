W Serisi, 2022 sezonunu erken bitireceğini duyurdu

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Singapur yarış hafta sonu boyunca, W Serisi'nin Amerikalı bir yatırımcıyla yaptığı anlaşmanın bozulmasının ardından sezonu planlandığı gibi tamamlayamayacağı ortaya çıktı.

Pazartesi günü W Serisi'nin sezon kısaltması açıklamasından önce, final yarışların Amerika'da mı yoksa F1'i desteklemek amacıyla Meksika'da mı yapılacağına karar vermek için yarışlara bir hafta ara verilmişti.

W Serisi, bu kararın "W Serisi'nin 2023'e kadar uzun ömürlü olmasını ve finansal sağlığını sağlamak için daha uzun vadeli bir sürece odaklanmak amacıyla" verildiğini söyledi.

Yedi yarışla tamamlanan şampiyonanın bitişi resmi olarak ilan edildi ve Jamie Chadwick üçüncü şampiyonluğunu almış oldu.

Şampiyonluk yolunda beş galibiyet alan Chadwick'in 50 puan ardındaki Beitske Visser, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Alice Powell, yedi puan daha geride kalarak ilk üçüncü oldu.

W Serisi CEO'su Catherine Bond Muir, pazartesi günü Autosport da dahil olmak üzere medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, finansal zorluklarla ilgili haberlerin ortaya çıkmasından bu yana potansiyel yatırımcılardan büyük ilgi olduğunu ve serinin 2023'te geri döneceğine güvendiğini söyledi.

Bond Muir, "Birkaç kişiden teklif aldık, ancak bu hemen halledilebilecek bir olay değil ve durum değerlendirilmesi yapılması gerekiyor."

"Geçen hafta sonuna kadar Austin'e gitme olasılığımız olduğuna inanıyorduk fakat sonunda orayı bu durum için aramak zorunda kaldık, çünkü ödemeler ve yapılması gereken şeyler için son tarihler var."

"Birkaç hafta devam edebilirdik, ancak bugün pragmatik bir karar almak zorunda kaldık. Bu ileriye dönük bir karar, W Serisi'nin gelecek yıl burada olacağından son derece eminim." dedi.

Start action Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bond Muir, pazartesi öğleden sonra erken saatlerde W Serisi sürücülerini bu haber hakkında bilgilendirdi ve sürücülerin kendi koltukları için endişelenmek zorunda kalmamasını sağlamak için şampiyonanın mevcut yapısını korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Bond Muir, “İleriye dönük olarak, işin yapısı ve gelecek yıl için onlardan para sağlamalarının istenip istenmeyeceği konusunda endişeli olduklarını düşünüyorum.”

"W Serisi'nin DNA'sını korumak istediğimizi ve bunu yapacağımızı belirtmek istiyorum, niyetimiz hâlâ sürücüler için tüm masrafları karşılamaya devam etmek."

"Çünkü amacımız her zaman en zengin sürücüleri değil, en hızlı sürücüleri bulmak." dedi.

Bond Muir, kısaltılmış sezona rağmen W Serisi'nin sürücülere ödül parasının; şampiyonayı bitirme sıralamalarına göre ödeneceğini söyledi. Üç kez şampiyon olan Chadwick'in 500.000 dolarlık en büyük ödülü alması ve geri kalanına 1 milyon dolar dağıtılması planlanıyor.

Bond Muir, "Bunu ödeyebileceğimize inanıyorum. Tabii ki %100 verilecek diyemem, ama şu anda verilmemesi için bir neden göremiyorum." dedi.