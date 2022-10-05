W Series'in kaderi yakında belli olacak

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Yalnızca kadın pilotların yarıştığı destek serisi, serinin geleceğini güvence altına almak için kimliği belirsiz bir Amerikalı yatırımcıyla yapılan anlaşmanın beklenmedik bir şekilde iptal olmasının ardından ciddi bir dramayla karşı karşıya.

Olayı "yavaş bir tren kazası" olarak nitelendiren Bond Muir, W Series'in devam edebilmesi için birçok ilgiliyle görüşmeleri sürdürüyor, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir anlaşma yapılmazsa, W Series'in önümüzdeki ay Austin ve Meksika'da yapılacak son iki etkinliğinin iptal edilmesi ve gelecek sezonun da risk altında kalması ihtimalleri mevcut.

Singapur GP'si öncesi konuşan Muir, "Çok sayıda insanla konuşuyoruz, daha fazla finansman elde edebilmek için bu aralar pek uyumuyorum. Bir yatırımcı bulabileceğimizden oldukça eminim, umarım son birkaç yarışı iptal etmek zorunda kalmayız."

Son iki yarış için araçların Kuzey Amerika'ya gönderilmesi gerekiyor, bu nedenle sezonu nasıl bitirecekleri konusunda karar vermek için çok zamanları kalmadığını kabul eden Muir, "önümüzdeki hafta nihai kararı vermek zorunda olduklarını" söylüyor.

Jamie Chadwick (left) could seal her third consecutive title this weekend in Singapore. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bond Muir, W Series'in mali sorunlarının potansiyel bir yatırımcının imzalanan bir sözleşmeden caymasıyla tetiklendiğini söyledi.

Muir, "İmzaladığımız sözleşmeye göre gelmesi gereken para gelmedi. Bu yüzden işler biraz stresli bir hal aldı."

"Bu durumlar yavaş bir tren kazası gibidir; parayı almanız gereken bir gün vardır ancak bir bakmışsınız ki para gelmemiş."

"Sonra bir süre olup bitenin peşinden koşarsınız, en sonunda da yatırımcıların karşısına oturur ve "para nerede" diye sorarsınız."

Bond Muir, önceki yatırımcıyla olan sorunun büyük olasılıkla yasal yollardan çözüleceğini, ancak şimdilik W Series'in geleceğini güvence altına almak için yeni destekçiler bulmaya odaklanıldığını söyledi.

W Series'in karşı karşıya olduğu durumun potansiyel destekçilerin ilgisini uyandırdığını söyleyen Muir, "İşin iyi tarafı şu ki, bir anda destek vermek isteyen birçok kişi ortaya çıktı."

"Herkes bizim finansman aradığımızı fark etti, Amerika'da yerleşik danışmanlarımız vardı ve ağırlıklı olarak ABD'ye bakıyorduk. Bu nedenle harika bir deneyim yaşamasak bile olup bitenler aslında bize oldukça yardımcı oldu."

Jamie Chadwick, Jenner Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

W Series'i hayata geçirmek için daha önce de pek çok engelle mücadele etmiş olan Muir, her şeye rağmen pes etmemeye kararlı.

Muir, "Neredeyse iki kez pes ediyordum çünkü finansman bulmak için çok çalıştım ve bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum."

"Devam etmemi sağlayan kişi eşim oldu. Yani daha önce hiç pes etmedim, şimdi de pes edecek değilim. Neler yaptığımıza, ne kadar çok şey başardığımıza bir bakın."

"Dışarıda 18 sürücü var, onlara karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum ve sahip olduğumuz bu harika ekibe karşı da aynı derecede sorumluluk hissediyorum."

"İki gün önce sürücülerle konuştum, ancak daha çok sızlanıyordum. Bana yüzde yüz destek verdiler, herkes çok üzgündü. Bu herkes için çok şey ifade ediyor ve onlardan inanılmaz destek mesajları aldım." dedi.