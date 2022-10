W Series'in kaderi yakında belli olacak

Yalnızca kadın pilotların yarıştığı destek serisi, serinin geleceğini güvence altına almak için kimliği belirsiz bir Amerikalı yatırımcıyla yapılan anlaşmanın beklenmedik bir şekilde iptal olmasının ardından ciddi bir dramayla karşı karşıya.

Olayı "yavaş bir tren kazası" olarak nitelendiren Bond Muir, W Series'in devam edebilmesi için birçok ilgiliyle görüşmeleri sürdürüyor, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir anlaşma yapılmazsa, W Series'in önümüzdeki ay Austin ve Meksika'da yapılacak son iki etkinliğinin iptal edilmesi ve gelecek sezonun da risk altında kalması ihtimalleri mevcut.

Singapur GP'si öncesi konuşan Muir, "Çok sayıda insanla konuşuyoruz, daha fazla finansman elde edebilmek için bu aralar pek uyumuyorum. Bir yatırımcı bulabileceğimizden oldukça eminim, umarım son birkaç yarışı iptal etmek zorunda kalmayız."

Son iki yarış için araçların Kuzey Amerika'ya gönderilmesi gerekiyor, bu nedenle sezonu nasıl bitirecekleri konusunda karar vermek için çok zamanları kalmadığını kabul eden Muir, "önümüzdeki hafta nihai kararı vermek zorunda olduklarını" söylüyor.

Jamie Chadwick (left) could seal her third consecutive title this weekend in Singapore.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images