Hamilton, W Series sezonunu kurtarmayan F1'i eleştirdi

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Kadınların F1'de mücadele edebilmesi için destek serisi olarak gerçekleştirilen W Series, normalde bu hafta sonu Birleşik Devletler GP'nin destek serisi olarak Teksas'ta olmalıydı.

Ancak şampiyona, bu ayın başında yaptığı açıklamada Japonya, Amerika ve Meksika yarışlarının finansal sıkıntılar nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

ABD'li bir yatırımcıyla yapılan anlaşmanın suya düşmesinin ardından organizatörler, 2023'e para ayırmak için sezonu planlanandan erken bir şekilde noktaladılar ve Jamie Chadwick, art arda 3. kez serinin şampiyonu oldu. Her ne kadar serinin sezonu tamamlaması için gereken para miktarı açıklanmasa da, İngiltere Şirket Sicil Kurumu'nun 2021 rakamlarına göre şirketin 2021'den 7,5 milyon sterlin borcu bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri GP öncesinde konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, F1'in W Series'in devam etmesine yardımcı olmak için "%100" sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

Hamilton, "Formula 1 %100 sorumlu, özellikle de W Series için. Formula 1'in tüm geçmişi boyunca sporda kadınlara yeterince odaklanılmadı, şu anda da yeterince vurgu yok. Orada yapılan büyük işi yeterince öne çıkarmıyorlar."

"Sektörümüzde yönetim kurulu genelinde yeterli temsili yok. Bu genç, harika sürücülerin Formula 1'e ulaşması için gerçekten bir yol yok."

"Buna rağmen bazı insanlar çıkıp 'Asla kadın bir F1 pilotu görmeyeceğiz' diyorlar. Bu iyi bir ifade değil. Bu konuda daha fazlasını yapmamız gerek." dedi.

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend in W Series Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1, 2017'de sporu satın alan Amerikalı Liberty Media önderliğinde gelirlerini çok ciddi oranda arttırmayı başardı.

Ticari açıdan elde edilen başarılarda, Netflix'in Drive to Survive serisi büyük katkı sağladı.

F1 sermayesindeki bu artış dikkate alındığında, Hamilton'a göre F1'in sezonun geri kalanında W Series'i finanse etmek için adım atmasının "fazla" olmayacağını söyledi.

Hamilton, "Organizasyonun, Formula 1'in ve Liberty'nin bu kadar iyi iş çıkardığı bir dönemde, o boşluğu doldurmak için yardımcı olmaları 'çok aşırı' olmazdı."

"Genç kadınları cesaretlendirmek için daha fazlasını yapmamız lazım." dedi.

Hamilton bu konuda, Mercedes'in 2020'de çeşitliliği arttırmak için kurduğu Accelerate 25 girişimini övdü.

Hamilton, "Mercedes ile yapmaya çalıştığımız şeye bakacak olursak, yaklaşık 8000 genç kızı spora kazandırmaya çalışıyoruz."

"Her takım bunu yapıyor olmalı." dedi.