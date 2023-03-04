WSSP Mandalika 1. yarış: Can Öncü kariyerinin ilk zaferini aldı!
Temcilmiz Can Öncü, Mandalika'da düzenlenen ilk World Supersport yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.
18 tur üzerinden gerçekleştirilen ilk yarışa Can Öncü üçüncü sıradan başlarken, yarışın ilk anlarında Federico Caricasulo'nun liderliği vardı.
Temsilcimiz Can, çok iyi bir ilk bölüm geçirerek liderliği eline geçirmeyi başardı ve pistin yer yer ıslak olduğu ilk bölümde, farkı 1 saniye üzerine çıkardı.
Bitime 15 tur kala Can'ın ardında Niki Tuuli vardı. Bahattin Sofuoğlu ise 14. sıradaydı.
Turlar ilerledikçe Can liderliğini korumaya devam ederken, Caricasulo ikincilik için Tuuli'yi zorladı ve bitime 11 tur kala ikinciliğe çıktı.
Bu ikili mücadeleyi sürdürürken, Can farkı iki saniyenin üzerine çıkardı.
Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle Can, serideki ilk zaferini elde etmiş oldu.
Caricasulo'nun ikinci olduğu yarışı, Tuuli üçüncü bitirdi. Marcel Schroetter dördüncü, Nicolo Bulega beşinci ve Valentin Debise altıncı oldu.
Bu isimleri Stefano Manzi ve Oliver Bayliss takip etti.
MV Agusta ile yarışan Bahattin ise 9. sıraya kadar çıkmayı başardı. İlk onu John McPhee tamamladı.
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