WorldSSP Endonezya 2. yarış: Caricasulo 4 yılın ardından ilk kez kazandı, Can 4. oldu

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WorldSSP Endonezya hafta sonunun ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti ve temsilcimiz Can Öncü, hafta sonunun ilk yarışını kazanarak kariyerinin ilk zaferini almıştı.

İkinci yarışın startında da Can Öncü ve Nicolo Bulega liderlik için mücadele ettiler ve bu mücadelenin kazanın Bulega oldu. Can ise ilk turu 2. tamamladı.

3. tura geldiğimizde Can, ilk virajda liderlik için atak yaptı ve Bulega'yı geçerek zirveye yerleşti. Temsilcimiz, liderliği alır almaz farkı açmak istese de onu takip eden grupla aradaki farkı en fazla 1 saniyeye çıkarabildi. Bu noktada sıralama Can, Bulega, Stefano Manzi, Caricasulo şeklindeydi.

13. tura geldiğimizde ise Stefano Manzi 10. virajda bir atakla Can'ı geçti. Sonrasında Caricasulo da Can'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Can ardından Bulega'ya da geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Manzi, son tura lider girmişti. Onun arkasında ise Can ve Bulega'yı geçen Caricasulo vardı. Caricasulo, son turda 10. virajda atağını yaparak liderliği ele geçirdi ve turun geri kalanında geçilmeyerek 68 yarışlık galibiyet hasretine son verdi.

Son olarak 2019 Portimao'da kazanan Caricasulo, böylelikle 7. WorldSSP zaferine de ulaştı ve bu, Ducati'nin 2023'teki 3. zaferi oldu.

Son tur liderliği kaybeden Manzi ikinci olurken; Bulega podyumun son basamağında kendine yer buldu. Can ise bir noktada ilk sırada götürdüğü dördüncü olarak noktaladı. WorldSSP'taki bir diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 10. olarak güçlü bir sürüşe imza attı ve 6 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçların ardından Ducati sürücüsü Bulega 77 puanla şampiyonada ilk sırada yer almaya devam ediyor. Manzi 59 puanla ikinci, Can ise 54 puanla üçüncü sırada.

Puan durumu:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 77 puan

2. Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) 59 puan

3. Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) 54 puan

4. Federico Caricasulo (Althea Racing Team) 51 puan

5. Niki Tuuli (Dynavolt Triumph) 46 puan

6. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) 46 puan

Yarış sonucu - ilk 10: