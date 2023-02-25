WorldSSP Phillip Adası: Kaotik yarışı Bulega kazandı, Can ve Bahattin ısınma turunda kaza yaptılar
2023 World Supersport Dünya Şampiyonası'nın yağmur altında gerçekleştirilen ilk yarışını Ducati sürücüsü Nicola Bulega kazanırken; temsilcilerimiz Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu talihsiz kazalarla yarışa tamamlayamadılar.
İki temsilcimizin yarıştığı 2023 FIM Supersport Dünya Şampiyonası sezonu, Phillip Adası'nda gerçekleştirilen seanslarla başladı ve sezonun ilk yarışı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Kawasaki Puccetti Racing takımı ile yarışırken; diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse ile yarışıyor.
Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Can güçlü bir performansla ikinci sırayı almış, Bahattin ise 17. olmuştu.
Sezonun ilk yarışına tıpkı WSBK da olduğu gibi yağmur damga vurdu ve oldukça kaotik bir ilk yarış izledik. Yarışın orijinal startı kuru zeminde yapılmıştı ve ikinci sıradan kalkan Can, ilk turlarda liderliğe yükselmeyi başarmıştı.
Can yarışı lider götürürken dördüncü turda Yari Montella ile Adrian Huertas 7. virajda temas yaşayarak kaza yaptılar ve yarış durdurulmak zorunda kaldı. Bu ciddi kazada iki sürücü de bazı sakatlıklar yaşadılar ve medikal merkeze götürüldüler.
İki sürücünün de hayati bir riski bulunmuyor fakat Montella'nın köprücük kemiği kırıldı, Huertas'ta ise omurilik yaralanması var ve kendisi daha detaylı tetkikler için hastaneye götürüldü.
Bu kazadan dolayı çıkan kırmızı bayrak periyodunda yağmur bastırdı ve pist oldukça ıslak hâle geldi. Yağmurdan dolayı kırmızı bayrak altındaki süreç daha da uzadı ve yapılan açıklamada yarış yeniden başladığında 10 tur daha koşulacağı söylendi.
Sürücüler, açıklanan 10 turu koşmak için gridde dizildiler ve yarışın yeniden startı öncesinde ilk olarak ısınma turuna başladılar. Lider Can ısınma turunda gridin en önünde yer alırken ve gride gelip kalan 10 tura lider şekilde başlamaya hazırlanırken 4. virajda kaza yaptı.
Sonrasında Bahattin, Can'ın piste uçan motosikletine çarparak yere düştü. Böylelikle iki temsilcimiz de ısınma turlarında talihsiz kazalar yaparak yarışa veda etmiş oldular.
Yine de özellikle Can'ın göstermiş olduğu tempo etkileyiciydi ve sezonun geri kalanı için ümit verdi.
Isınma turunun bitmesiyle yarışın 2. startı verildi ve Ducati sürücüsü Bulega, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Nicholas Spinelli ve John McPhee ona podyuma eşlik ettiler.
WorldSSP Phillip Adası hafta sonu, yarın (Pazar) gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.
İlk 6:
1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team)
2. Nicholas Spinelli (VFT Racing Yamaha) +0.942s
3. John McPhee (Vince64 by Puccetti Racing) +2.965s
4. Niki Tuuli (Dynavolt Triumph) +11.624s
5. Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team) +15.838s
6. Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) +19.700s
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