WorldSSP Phillip Adası: Kaotik yarışı Bulega kazandı, Can ve Bahattin ısınma turunda kaza yaptılar

İki temsilcimizin yarıştığı 2023 FIM Supersport Dünya Şampiyonası sezonu, Phillip Adası'nda gerçekleştirilen seanslarla başladı ve sezonun ilk yarışı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Kawasaki Puccetti Racing takımı ile yarışırken; diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse ile yarışıyor.

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Can güçlü bir performansla ikinci sırayı almış, Bahattin ise 17. olmuştu.

Sezonun ilk yarışına tıpkı WSBK da olduğu gibi yağmur damga vurdu ve oldukça kaotik bir ilk yarış izledik. Yarışın orijinal startı kuru zeminde yapılmıştı ve ikinci sıradan kalkan Can, ilk turlarda liderliğe yükselmeyi başarmıştı.

Can yarışı lider götürürken dördüncü turda Yari Montella ile Adrian Huertas 7. virajda temas yaşayarak kaza yaptılar ve yarış durdurulmak zorunda kaldı. Bu ciddi kazada iki sürücü de bazı sakatlıklar yaşadılar ve medikal merkeze götürüldüler.

İki sürücünün de hayati bir riski bulunmuyor fakat Montella'nın köprücük kemiği kırıldı, Huertas'ta ise omurilik yaralanması var ve kendisi daha detaylı tetkikler için hastaneye götürüldü.