V Weekend için geri sayım başladı

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Intercity İstanbul Park, ülkemizin en büyük ve kapsamlı festivali için artık hazır. Dünyanın en prestijli yarış pistlerinden birine sahip olan Intercity İstanbul Park, 4 gün boyunca motor sporlarından futbola, bisikletten koşuya, atletizmden buz hokeyine kadar tüm spor dallarının buluşmasına ve eğlenceli deneyim alanlarına ev sahipliği yapacak. Adrenalin ve eğlence dolu aktivitelerin bir an bile durmayacağı organizasyonda, farklı dallarda müsabakalar, birbirinden renkli gösteriler ve herkesin katılımına açık şovlar gerçekleşecek.

ZİYARETÇİLER 4 GÜN BOYUNCA EĞLENCEYE DOYACAK

2019 yılında 200.000 kişinin ziyaret ettiği V Weekend organizasyonları, bu yıl V Weekend Motoring ve V Weekend Sports festivallerinin birleştirilmesiyle ‘’V Weekend’’ çatısı altında ve 400.000 ziyaretçi hedefiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ziyaretçileri şu aktiviteler bekliyor:

Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stantları, test sürüşü alanları,

Motor sporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, şovları ve taxi (co-drive) sürüşleri,

Türkiye'nin özel tüm otomobil ve off-road kulüplerinin ve topluluklarının stantları,

Otomobil, motosiklet, off-road ile alakalı ürün, ekipman, aksesuar satış ve tanıtım stantları,

Drift, otomobil ve motosiklet akrobasi gösterileri,

Formula 1 yarış pistinde ve toprak ralli kros yarış parkurunda yarış otomobilleri ile taxi sürüşleri,

Çocukların ve yetişkinlerin birçok farklı spor dalını deneyimleyebileceği spor alanları,

Bisiklet, koşu, basketbol, cross-fit, drone, e-gaming ve farklı birçok branşta spor müsabakaları,

Spor kulüplerinin ve topluluklarının stantları,

Spora destek veren markaların spor tanıtım ve etkinlik alanları,

Çocuk/aile eğlence alanları, hayvansız sirk, simülatörler ve e-gaming alanları,

Food truck ve sokak lezzetleri konseptli yiyecek & içecek alanları,

DJ/müzik yayınları.

22-23-24-25 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek festivale girişler ücretsiz olacak.