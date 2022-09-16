Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi
Uşak'ta farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla drift etkinliği yapıldı!
Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, süper moto yarış pistinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. Lisanslı pilotlar profesyonel drift otomobilleriyle duman dumana şovlar yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattılar.
Her yıl yapılan etkinlikte, milli sporcu Asrın Rodi Pak 'da motosikletiyle gösteriye renk kattı.
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Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi
Uşak'ta farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla drift etkinliği yapıldı!
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