Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / V Weekend için geri sayım başladı
TÜRK SPORCULAR Haberler

Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi

Uşak'ta farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla drift etkinliği yapıldı!

Ekleyen:
Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi
Haberi dinle

Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, süper moto yarış pistinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. Lisanslı pilotlar profesyonel drift otomobilleriyle duman dumana şovlar yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattılar.

Her yıl yapılan etkinlikte, milli sporcu Asrın Rodi Pak 'da motosikletiyle gösteriye renk kattı.

 

paylaşım
yorumlar
V Weekend için geri sayım başladı
Önceki haber

V Weekend için geri sayım başladı
Daha fazlası
Motorsport.com Türkiye
V Weekend için geri sayım başladı
TÜRK SPORCULAR

V Weekend için geri sayım başladı

İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu!
TÜRK SPORCULAR

İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu!

V Weekend, İstanbul Park'ta başlıyor
TÜRK SPORCULAR

V Weekend, İstanbul Park'ta başlıyor

Son Haberler

Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi

Uşak'ta farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla drift etkinliği yapıldı!

V Weekend için geri sayım başladı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

V Weekend için geri sayım başladı

Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliğinde, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” festivali için geri sayım başladı. Tüm hazırlıkların tamamlandığı dev organizasyon, 22-23-24-25 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerine ücretsiz bir şekilde kapılarını açacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Kocaeli'ye geliyor
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Kocaeli'ye geliyor

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kocaeli Rallisi'yle devam edecek.

İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu!

Bu sezon 8 yarıştan oluşan Uluslararası IAME İtalya Serisi’nde mücadele eden 10 yaşındaki karting sporcumuz İskender Zülfikari, X30 Mini kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak gururumuz oldu. 

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.