Uşak'ta Drift tutkunları bir araya geldi

V Weekend için geri sayım başladı

Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliğinde, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” festivali için geri sayım başladı. Tüm hazırlıkların tamamlandığı dev organizasyon, 22-23-24-25 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerine ücretsiz bir şekilde kapılarını açacak.