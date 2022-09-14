Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Kocaeli'ye geliyor

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Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Bodrum Rallisi ile başlamıştı. Bodrum'da gerçekleştirilen toprak rallisi büyük ilgi görmüş ve ralli, Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin birinciliği ile sona ermişti.

Bodrum'daki ilk ayağın sonrasında, iki asfalt rallisi ile sezon devam etti. Sezonun ikinci ayağı olan ve 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Yeşil Bursa Rallisi'nde de Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi yine zafere ulaşmıştı.

Ralli heyecanı, Bursa'nın ardından Eskişehir'e taşınmış ve 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen Eskişehir Rallisi ile sezon devam etmişti. Bu yarışta da zafer Avcıoğlu-Korkmaz ekibine gitmiş ve ikili 3'te 3 yapmıştı.

Haziran ayındaki Eskişehir Rallisi'nin ardından, normalde 30-31 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Rallisi'nin gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak orman yangını riski nedeniyle bazı orman alanlarına giriş yasaklandığından, rallinin ertelenmesi gerekti.

Bunun üzerine, normalde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Rallisi'nin yerini Kocaeli Rallisi'nin almasına karar verildi ve İstanbul Rallisi ileri bir tarihe ertelendi.

Bu da bu hafta sonu Kocaeli Rallisi'nin gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

Peki bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kocaeli Rallisi öncesinde şampiyonada puan durumları nasıl?

Pilotlar klasmanında Orhan Avcıoğlu 71,5 puanla lider durumda. Bu sezon şu ana kadar gerçekleştirilen 3 ralliyi de kazanan Avcıoğlu, Kocaeli'ye galibiyet serisini devam ettirmek için gidiyor.

Onun en yakın takipçisi ise Ford Castrol Team Turkey'den Ali Türkkan. Genç pilot, 49,5 puanla ikinci sırada. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ise 44 puanla ilk 3'ü tamamlıyor.

Genç pilotlar klasmanında ilk 3 Ford Castrol Team Turkey pilotlarından oluşuyor. Ali Türkkan 72,5 puanla lider, Castrol Ford Team Turkey'den takım arkadaşı Can Sarıhan ise 42,5 puanla ikinci sırada. Bir diğer Castrol Ford Team Turkey pilotu Efehan Yazıcı ise 3. basamakta.

Motorsport.com Türkiye olarak, biz de bu hafta sonu Kocaeli'de olacağız ve servis alanında sizler için sürprizlerimiz olacak. Castrol ile birlikte servis alanında simülatörlerimiz olacak ve sizler, arzu etmeniz durumunda gelip simülatörlerimizi kullanabilecek ve bizden hediyeler kazanabileceksiniz.

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