Emir Aşarı yeni sezonda Max Kruse’nin takımıyla piste çıkacak

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Talaşlı imalat sektörünün lideri Tezmaksan’ın üst üste üçüncü yıldaki desteği ile pistte boy gösterecek Aşarı, sezonun ilk yarışına 25-26 Mart tarihlerinde çıkacak.

Motor sporlarının saygın ve heyecan dolu serilerinden Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı bu yıl da şampiyonada Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda mücadele edecek.

Yeni sezonda Max Kruse Racing tarafından hazırlanan bir VW Golf TCR ile yarışacak Emir Aşarı’nın takım arkadaşı ise Dünya Turing Otomobil Kupası’nın 49 yaşındaki deneyimli pilotu Hollandalı Tom Coronel olacak.

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı öncesi tanıtım toplantısında bir araya gelen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ve Emir Aşarı, sponsorluğa dair görüşlerini paylaştılar.

Aydoğdu, Tezmaksan olarak üçüncü yılda da sponsorluğu devam ettirmekten mutluluk duyduklarını söylerken; Aşarı ise bu yılki hedefinin deneyim kazanarak sonraki sezonda bir üst seriye geçmek olduğunu belirtti ve Tezmaksan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aşarı ayrıca, TCR'da yarışacağı ve Tom Coronel ile takım arkadaşı olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.