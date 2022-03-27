Ayhancan, Nürburgring'de kazandı!

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Porsche Fabrika pilotu Ayhancan Güven, takım arkadaşı ve Porsche’nin yeni Junior pilotu Laurin Heinrich ile birlikte yarıştıkları Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde Porsche Cayman GT4 CS ile zafere ulaştılar.

Bir turunun 24,358 km olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan, Permit A lisansi için gerekli turları 8-9 Nisan tarihinde ikinci ayağı koşulacak NLS yarışında tamamlamak için tekrar Nürburgring pistine çıkacak.