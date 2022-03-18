Bitci Racing Pilotu Zekai Özen Belçika Yolunda

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2021 yılında Bitci Racing renkleri ile yarışmaya başlayan ve sezonu yüksek rekabetin yaşandığı Formula Senior Kategoride şampiyon olarak tamamlayan genç yetenek, ülkemiz motor sporlarının geleceğine dair umutları yükselten isimlerden biri olarak gösteriliyor.

7 yaşında karting sporuna, hocası Emre Ergökçen’in desteği ile başlayan 16 yaşındaki sporcu, bugüne kadar kartingde 3 farklı kategoride elde ettiği toplam 4 şampiyonluğun yanı sıra, Rotax Orta ve Doğu Avrupa Şampiyonasında start aldı.

2022 yılında ise hedef Belçika BNL şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak.

Genç pilot ‘Yedinci yarış sezonumda hedefim uluslar arası arenada başarılı sonuçlar elde etmek. Karting sporunda her zaman yanımda olan eğitmenim Emre Ergökçen, bana inanan, desteklerini esirgemeyen ailem ve takımım Bitci Racing’e teşekkürler.’, dedi.

Zekai’nin spor kariyerinin başından beri yanında bulunan, 10 yıldır aralıksız eğitmenliğini yapan Emre Ergökçen ise ‘Zekai karting aracının koltuğuna ilk oturduğu andan itibaren çok iyi bir yarışçı olacağının sinyallerini vermişti. Genç yaşına rağmen kendini spora adayan, planlı ve disiplinli çalışmalarının sonucunda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırdı. Onunla ile birlikte çalışmak ve gelişimine şahit olmak her zaman keyifli olmuştur.’, dedi.

Bitci Racing Takım Direktörü İbrahim Okyay ‘Bugün ülkemizde profesyonel yarış pilotu yetiştirmek ya da Formula 1 hayali kurmak istiyorsak bunun tek yolu var, o da sporcularımızın 6-7 yaşından itibaren, ara vermeden karting yapıyor olmaları. Ülkemizde bu kritere uyan birkaç sporcu var ve Zekai Özen bana göre bu yoldaki en güçlü ve yetenekli adaylardan birisi. Zekai ülkemizde 3 karting kategorisinde, Mini, Junior ve Formula Senior’da şampiyonluk elde etmiş olan tek karting sporcusu. Bitci Racing olarak Zekai’nin çıtasını yükseltmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.’, diye konuştu.

Zekai Özen Kimdir?

2013 yılında karting sporuna başlamış, şampiyona takip ettiği ilk sezon olan 2014’te ilk şampiyonluğunu kazanmış, kariyerinde 2016, 2018 ve 2021 yıllarında elde ettiği şampiyonluklar ve 2015, 2017, 2019 sezonlarında elde ettiği ikincilikler ile yüksek bir grafik sergilemiştir.

2022 sezonunda Bitci Racing renklerindeki ikinci sezonunda, aşağıda listelenen yarışlarda start alacaktır.

19-20 Mart 2022 Belçika / Genk

15-17 Nisan 2022 Belçika / Genk

1-3 Temmuz 2022 Belçika / Mariembourg

30 Eylül-2 Ekim 2022 Belçika / Genk