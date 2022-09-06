BOM GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları için Hockenheimring'deydi

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Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri de BOM'a destek olmak ve yarış heyecanını yerinde yaşamak için Hockenheimring'deydi.

Kurulduğu günden bu yana geçen 14 yılda 18 şampiyonluk kazanan Borusan Otomotiv Motorsport, bu yıl ile birlikte 5. defa aralıksız takip ettiği GT4 Avrupa Serisi'nin sondan bir önceki durağı olan 5. Ayak Yarışları için Almanya'nın F1'de iki senede bir ev sahipliği yapan Hockenheim Pisti'ndeydi. Yaklaşık 4.8 km uzunluğundaki pist, 43 otomobil ve 86 sporcunun katılımı ile çekişmeli olduğu kadar eğlenceli de bir mücadeleye sahne oldu.

11 numaralı BMW M4 GT4 ile yarışan BOM sporcuları Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu, Jason’ın sıralama turlarında yaşadığı kaza sonucunda 5. Ayak yarışlarına katılamadı. Sıralama turlarından hemen sonra koşulan ilk yarışta 12 numaralı BMW M4 GT4 ile mücadele eden Berkay Besler ve William Burns Silver Kategoride günü 13., Genel Klasmanda ise 28. sırada tamamladılar. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışa 18. sırada başlayan Besler ve Burns ikilisi Silver Kategoride 5., Genel Klasmanda ise 7. olarak günü tamamladılar.

GT4 Avrupa Serisi'nin 6. Ayak Son Yarışları 30 Eylül 2 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Barselona şehrindeki pistte gerçekleştirilecek.