Kayseri'deki Drift etkinliğine yoğun ilgi

DRİFT PİLOTU ABBAS ÇİMEN: ATMOSFER HARİKA

Festivaldeki tüm otomobil ve pilotların lisanslı olduğunu söyleyen Drift Pilotu Abbas Çimen, “2014 yılından beri her yıl Kayseri’deki drift festivallerine katılıyorum. Sadece pandemiden sonraki 2020 ve 2021 de yoktuk. Gördüğünüz gibi katılım çok yüksek, tüm Kayseri burada. Hava çok sıcak ama atmosfer harika. Buradaki tüm otomobil ve pilotlar lisanlı yani profesyonel olarak bugün ki etkinliğe hazırlandılar. Drift yapmak isteyen arkadaşlar için , burada sorularını cevaplıyoruz. Nasıl lisans alınır, yarış otomobilleri nasıl hazırlanıyor? Bu konu hakkında hevesli olan arkadaşlara burada bir öncülük yapıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da etkinliğin faydası çok oluyor” şeklinde konuştu.