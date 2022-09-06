Kayseri'deki Drift etkinliğine yoğun ilgi
Erciyes Otomobil Sporlarının düzenlediği drift etkinliğine binlerce kayserili yoğun ilgi gösterdi.
Tosfed'in izniyle yapılan gösterilerde duman ve adrenalin tüm gün bitmek bilmedi. 2014 yılından bu yana her yıl yapılan kayseri drift etkinliği, pandemi yüzünden 2 yıldır yapılamıyordu.
8 drift aracının katıldığı organizasyonda, profesyonel pilotlar hünerlerini gösterdiler.
DRİFT PİLOTU ABBAS ÇİMEN: ATMOSFER HARİKA
Festivaldeki tüm otomobil ve pilotların lisanslı olduğunu söyleyen Drift Pilotu Abbas Çimen, “2014 yılından beri her yıl Kayseri’deki drift festivallerine katılıyorum. Sadece pandemiden sonraki 2020 ve 2021 de yoktuk. Gördüğünüz gibi katılım çok yüksek, tüm Kayseri burada. Hava çok sıcak ama atmosfer harika. Buradaki tüm otomobil ve pilotlar lisanlı yani profesyonel olarak bugün ki etkinliğe hazırlandılar. Drift yapmak isteyen arkadaşlar için , burada sorularını cevaplıyoruz. Nasıl lisans alınır, yarış otomobilleri nasıl hazırlanıyor? Bu konu hakkında hevesli olan arkadaşlara burada bir öncülük yapıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da etkinliğin faydası çok oluyor” şeklinde konuştu.
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