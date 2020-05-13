TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 3. gün tamamlandı, ortalık kızıştı!

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 3. gün tamamlandı, ortalık kızıştı!
Ekleyen:
, Şef Editör
13 May 2020 21:34

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 3. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin ikinci gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken Serkan Çetin 3. gün seanslarının ardından yerini korumaya devam ederken aynı şekilde dünün ikincisi Atalay Buğrahan Ant 2. sırada devam ediyor.

Ancak onların arkasında bugün dört isim daha 2:25'li dereceler elde etmeyi başardı ve 2:26'lı düşük dereceler geldi. Bunun üzerine elenme potasında 2:26'lı derecelerin risk altına girdi ve birçoğu şimdiden elendi.

3. gün elemelerinde en hızlı isim 02:25.626'lık derecesiyle Emre Can Ünal oldu ve 3. sıradan listeye giriş yaptı. 

Dünkü elemelerin ardından 2:26.387'lik derecesiyle 3. sırada bulunan Soner Akdeniz, bugünkü derecelerin ardından bir anda 10. sıraya kadar geriledi. Doğan Ergin 2:25.776 ile 4. sıradan listeye giriş yaparken onu sırasıyla Ali Osman Demirkazık, Hilmi Ege İndere, Cengizhan Cankal, Hakan Günister ve Talha Ünsal takip ettiler.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

3. Günün Ardından Genel Klasman

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Serkan Çetin 02:25.238
2 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
3 Emre Can Ünal 02:25.626
4 Doğan Ergin 02:25.776
5 Ali Osman Demirkazık 02:25.789
6 Hilmi Ege İndere 02:25.979
7 Cengizhan Cankal 02:26.173
8 Hakan Günister 02:26.377
9 Talha Ünsal 02:26.379
10 Soner Akdeniz 02:26.387
11 Berk Ekensoy 02:26.493
12 Bülent Karakuş 02:26.527
13 Kadir Mirac Zeren 02:26.575
14 Batuhan Kaya 02:26.578
15 Emir Zümrüt 02:26.648
16 İsrafil Önal 02:26.693
17 Berke Uzunoğlu 02:26.707
18 Can Yüksel 02:26.757
19 Ferit Çakır 02:26.855
20 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946
21 Mustafa Batuhan Buran 02:26.998
22 İlkay Aydın 02:27.013
23 Volkan Dinçer 02:27.114
24 Erhan Kocatop 02:27.114
25 Oğuzhan Büyükkorkmaz 02:27.158
26 Tulga Tok 02:27.224
27 Bahadır Yılmaz 02:27.295
28 Mehmet Avcı 02:27.317
29 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335
30 Onur Kazancıoğlu 02:27.349
31 Tevhid Can Köksal 02:27.360
32 Ahmet Ayaz 02:27.479
33 Caner Bozkuş 02:27.808
34 Engin Özgen 02:27.824
35 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861
36 İrfan Özgür 02:27.984
37 Alp Sami Abukay 02:27.986
38 Çağrı Özdim 02:28.267
39 Tolga Yerlikaya 02:28.712
40 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868
41 Yücel Ali Elban 02:28.935
42 Burak Ayvaz 02:29.014
43 Sabri Mert Becce 02:29.077
44 Özgür Özşen 02:29.303
45 Berk Bayam 02:29.329
46 Sarp Granit Temür 02:29.478
47 Kaan Polatoğlu 02:29.614
48 Batuhan Bayrak 02:29.692
49 Ali Arda Kılıç 02:29.737
50 Gökhan Başçı 02:29.926
51 Cihat Çelik 02:30.072
52 Eren Rençberoğlu 02:30.277
53 Burakcan Barış 02:30.310
54 Agah Sefa Keskin 02:30.480
55 Emre Bilgiç 02:30.565
56 Göktuğ Arda Gök 02:30.645
57 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769
58 Can Keleş 02:30.837
59 Samet Arman 02:30.968
60 İbrahim Özer 02:31.027
61 Harun Reşit Ergün 02:31.156
62 Can Ankara 02:31.172
63 Doğukan Taşkıran 02:31.303
64 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310
65 Fuat Başak 02:31.944
66 Kerim Sulyak 02:32.067
67 Soyuhan Barlas 02:32.192
68 Semih Doğu Tan 02:32.382
69 Mustafa Enes Kaya 02:32.510
70 Oğuz Alp Aral 02:32.559
71 Anıl Durmaz 02:32.629
72 Ozan Şahin 02:32.929
73 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066
74 Muhammed Berk Akay 02:34.187
75 Umut Kemikkıran 02:35.582
76 Yunus Emre Koçak 02:35.726
77 Sercan Akın 02:36.128
78 Alper Türk 02:36.151
79 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740
80 Önder Urgancı 02:39.829
81 Emrah Akar 02:41.362
82 Arda Feyman 02:41.778
83 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071
84 Recep Haldun Ülgen 02:44.510
85 Ahmet Burak Üzel 03:01.282
86 Ahmet Erdem Işık DSQ
87 Levent Temiz DSQ
88 Mehmet Ekşioğlu DNQ
89 Hüseyin Burak Tegul DNQ
90 Batuhan Yörüker DNQ

 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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