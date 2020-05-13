TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 3. gün tamamlandı, ortalık kızıştı!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 3. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Elemelerin ikinci gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken Serkan Çetin 3. gün seanslarının ardından yerini korumaya devam ederken aynı şekilde dünün ikincisi Atalay Buğrahan Ant 2. sırada devam ediyor.
Ancak onların arkasında bugün dört isim daha 2:25'li dereceler elde etmeyi başardı ve 2:26'lı düşük dereceler geldi. Bunun üzerine elenme potasında 2:26'lı derecelerin risk altına girdi ve birçoğu şimdiden elendi.
3. gün elemelerinde en hızlı isim 02:25.626'lık derecesiyle Emre Can Ünal oldu ve 3. sıradan listeye giriş yaptı.
Dünkü elemelerin ardından 2:26.387'lik derecesiyle 3. sırada bulunan Soner Akdeniz, bugünkü derecelerin ardından bir anda 10. sıraya kadar geriledi. Doğan Ergin 2:25.776 ile 4. sıradan listeye giriş yaparken onu sırasıyla Ali Osman Demirkazık, Hilmi Ege İndere, Cengizhan Cankal, Hakan Günister ve Talha Ünsal takip ettiler.
Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.
3. Günün Ardından Genel Klasman
|Sıra
|İsim
|En İyi Zaman
|1
|Serkan Çetin
|02:25.238
|2
|Atalay Buğrahan Ant
|02:25.608
|3
|Emre Can Ünal
|02:25.626
|4
|Doğan Ergin
|02:25.776
|5
|Ali Osman Demirkazık
|02:25.789
|6
|Hilmi Ege İndere
|02:25.979
|7
|Cengizhan Cankal
|02:26.173
|8
|Hakan Günister
|02:26.377
|9
|Talha Ünsal
|02:26.379
|10
|Soner Akdeniz
|02:26.387
|11
|Berk Ekensoy
|02:26.493
|12
|Bülent Karakuş
|02:26.527
|13
|Kadir Mirac Zeren
|02:26.575
|14
|Batuhan Kaya
|02:26.578
|15
|Emir Zümrüt
|02:26.648
|16
|İsrafil Önal
|02:26.693
|17
|Berke Uzunoğlu
|02:26.707
|18
|Can Yüksel
|02:26.757
|19
|Ferit Çakır
|02:26.855
|20
|Mustafa Erman Çelebi
|02:26.946
|21
|Mustafa Batuhan Buran
|02:26.998
|22
|İlkay Aydın
|02:27.013
|23
|Volkan Dinçer
|02:27.114
|24
|Erhan Kocatop
|02:27.114
|25
|Oğuzhan Büyükkorkmaz
|02:27.158
|26
|Tulga Tok
|02:27.224
|27
|Bahadır Yılmaz
|02:27.295
|28
|Mehmet Avcı
|02:27.317
|29
|Hüseyin Çağatay Ekinci
|02:27.335
|30
|Onur Kazancıoğlu
|02:27.349
|31
|Tevhid Can Köksal
|02:27.360
|32
|Ahmet Ayaz
|02:27.479
|33
|Caner Bozkuş
|02:27.808
|34
|Engin Özgen
|02:27.824
|35
|Çağlar Aydın Arısoy
|02:27.861
|36
|İrfan Özgür
|02:27.984
|37
|Alp Sami Abukay
|02:27.986
|38
|Çağrı Özdim
|02:28.267
|39
|Tolga Yerlikaya
|02:28.712
|40
|İsmail Hakkı Erenoğlu
|02:28.868
|41
|Yücel Ali Elban
|02:28.935
|42
|Burak Ayvaz
|02:29.014
|43
|Sabri Mert Becce
|02:29.077
|44
|Özgür Özşen
|02:29.303
|45
|Berk Bayam
|02:29.329
|46
|Sarp Granit Temür
|02:29.478
|47
|Kaan Polatoğlu
|02:29.614
|48
|Batuhan Bayrak
|02:29.692
|49
|Ali Arda Kılıç
|02:29.737
|50
|Gökhan Başçı
|02:29.926
|51
|Cihat Çelik
|02:30.072
|52
|Eren Rençberoğlu
|02:30.277
|53
|Burakcan Barış
|02:30.310
|54
|Agah Sefa Keskin
|02:30.480
|55
|Emre Bilgiç
|02:30.565
|56
|Göktuğ Arda Gök
|02:30.645
|57
|Veli Batuhan Oğuz
|02:30.769
|58
|Can Keleş
|02:30.837
|59
|Samet Arman
|02:30.968
|60
|İbrahim Özer
|02:31.027
|61
|Harun Reşit Ergün
|02:31.156
|62
|Can Ankara
|02:31.172
|63
|Doğukan Taşkıran
|02:31.303
|64
|İlhan Gün Şeftalioğlu
|02:31.310
|65
|Fuat Başak
|02:31.944
|66
|Kerim Sulyak
|02:32.067
|67
|Soyuhan Barlas
|02:32.192
|68
|Semih Doğu Tan
|02:32.382
|69
|Mustafa Enes Kaya
|02:32.510
|70
|Oğuz Alp Aral
|02:32.559
|71
|Anıl Durmaz
|02:32.629
|72
|Ozan Şahin
|02:32.929
|73
|Mehmet Salih Kerem Agun
|02:33.066
|74
|Muhammed Berk Akay
|02:34.187
|75
|Umut Kemikkıran
|02:35.582
|76
|Yunus Emre Koçak
|02:35.726
|77
|Sercan Akın
|02:36.128
|78
|Alper Türk
|02:36.151
|79
|Murat Sarıosmanoğlu
|02:39.740
|80
|Önder Urgancı
|02:39.829
|81
|Emrah Akar
|02:41.362
|82
|Arda Feyman
|02:41.778
|83
|Serkan Burak Can Çangır
|02:43.071
|84
|Recep Haldun Ülgen
|02:44.510
|85
|Ahmet Burak Üzel
|03:01.282
|86
|Ahmet Erdem Işık
|DSQ
|87
|Levent Temiz
|DSQ
|88
|Mehmet Ekşioğlu
|DNQ
|89
|Hüseyin Burak Tegul
|DNQ
|90
|Batuhan Yörüker
|DNQ
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik