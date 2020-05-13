TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 3. gün tamamlandı, ortalık kızıştı!

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin ikinci gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken Serkan Çetin 3. gün seanslarının ardından yerini korumaya devam ederken aynı şekilde dünün ikincisi Atalay Buğrahan Ant 2. sırada devam ediyor.

Ancak onların arkasında bugün dört isim daha 2:25'li dereceler elde etmeyi başardı ve 2:26'lı düşük dereceler geldi. Bunun üzerine elenme potasında 2:26'lı derecelerin risk altına girdi ve birçoğu şimdiden elendi.

3. gün elemelerinde en hızlı isim 02:25.626'lık derecesiyle Emre Can Ünal oldu ve 3. sıradan listeye giriş yaptı.

Dünkü elemelerin ardından 2:26.387'lik derecesiyle 3. sırada bulunan Soner Akdeniz, bugünkü derecelerin ardından bir anda 10. sıraya kadar geriledi. Doğan Ergin 2:25.776 ile 4. sıradan listeye giriş yaparken onu sırasıyla Ali Osman Demirkazık, Hilmi Ege İndere, Cengizhan Cankal, Hakan Günister ve Talha Ünsal takip ettiler.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

3. Günün Ardından Genel Klasman