TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 2. gün tamamlandı, dereceler iyileşti

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 2. gün tamamlandı, dereceler iyileşti
Ekleyen:
, Şef Editör
12 May 2020 21:24

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenen elemelerde 2. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dünkü iki eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olmuştu.

Bugünkü iki seansın ardından klasman değişti. İkinci gün elemelerinin ardından Serkan Çetin 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken 2:25.608'lik derecesiyle Atalay Buğrahan Ant 2. sıraya yükseldi. 

Dünkü seansların en hızlı ismi olan Soner Akdeniz ise 3. sıraya gerilemiş oldu.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

2. Günün Ardından Genel Klasman

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Serkan Çetin 02:25.238
2 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
3 Soner Akdeniz 02:26.387
4 Berk Ekensoy 02:26.493
5 Bülent Karakuş 02:26.527
6 Kadir Mirac Zeren 02:26.575
7 Batuhan Kaya 02:26.578
8 Can Yüksel 02:26.757
9 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946
10 İlkay Aydın 02:27.013
11 Volkan Dinçer 02:27.114
12 Erhan Kocatop 02:27.114
13 Bahadır Yılmaz 02:27.295
14 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335
15 Tevhid Can Köksal 02:27.360
16 Ahmet Ayaz 02:27.479
17 Caner Bozkuş 02:27.808
18 Engin Özgen 02:27.824
19 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861
20 İrfan Özgür 02:27.984
21 Alp Sami Abukay 02:27.986
22 Çağrı Özdim 02:28.267
23 Tolga Yerlikaya 02:28.712
24 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868
25 Burak Ayvaz 02:29.014
26 Özgür Özşen 02:29.303
27 Berk Bayam 02:29.329
28 Sarp Granit Temür 02:29.478
29 Kaan Polatoğlu 02:29.614
30 Batuhan Bayrak 02:29.692
31 Ali Arda Kılıç 02:29.737
32 Cihat Çelik 02:30.072
33 Eren Rençberoğlu 02:30.277
34 Burakcan Barış 02:30.310
35 Göktuğ Arda Gök 02:30.645
36 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769
37 Can Keleş 02:30.837
38 Samet Arman 02:30.968
39 İbrahim Özer 02:31.027
40 Harun Reşit Ergün 02:31.156
41 Can Ankara 02:31.172
42 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310
43 Kerim Sulyak 02:32.067
44 Oğuz Alp Aral 02:32.559
45 Anıl Durmaz 02:32.629
46 Ozan Şahin 02:32.929
47 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066
48 Muhammed Berk Akay 02:34.187
49 Umut Kemikkıran 02:35.582
50 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740
51 Önder Urgancı 02:39.829
52 Emrah Akar 02:41.362
53 Arda Feyman 02:41.778
54 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071
55 Recep Haldun Ülgen 02:44.510
56 Ahmet Erdem Işık DSQ
57 Levent Temiz DSQ
58 Mehmet Ekşioğlu DNQ
59 Hüseyin Burak Tegul DNQ
60 Batuhan Yörüker DNQ
 
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

TDPŞ Raund I: Spa

TDPŞ Raund I: Spa

30 May - 30 May
Yarış Başlangıç:
17 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
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Cmt 30 May
Cmt 30 May
12:00
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