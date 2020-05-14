TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 4. gün tamamlandı, 7 yaşındaki Rüzgar fırtına estirdi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 4. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Elemelerin üçüncü gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sırada yer alan Serkan Çetin, 2. sırada yer alan Atalay Buğrahan Ant ve 3. sırada yer alan Emre Can Ünal 4. gün sonunda da yerlerini korudular.
Bugün gerçekleştirilen iki eleme seansında özellikle ilk seans oldukça rekabetçiydi. Toplam 5 sürücü 2:25'li tur zamanları kaydederek ilk 14 sürücü arasına dahil oldular ancak her gün gelişen derecelerle birlikte 2:26'lı dereceler şimdiden büyük ölçüde elendi. Bu gidişle 2:25'li tur zamanlarından da elenenler olacak gibi görünüyor.
2:25.710 yapan Doğan Cem Atabay listeye 4. sıradan giriş yaparken 0.008 sn yavaş kalan Caner Başol 5. sıradan listeye girdi. Böylece dünü 4. sırada tamamlayan Doğan Ergin 6. sıraya gerilemiş oldu.
Elemelerin 4. günü geride kalırken ilk 14 içerisinde 2:26'lı sadece 3 derece kaldı.
Bugünkü ilk elemelerde ilk 14 içerisine giremese de özel bir parantez açmamız gereken bir oyuncu vardı. Henüz 7 yaşında olan Rüzgar Evci, oldukça rekabetçi ve istikrarlı bir seans geçirdi ve 2:26.478'lik derecesiyle en hızlı turdan yaklaşık 1 sn geride kalarak ilk 14 içerisine giremedi. Buna rağmen Rüzgar, yaşına göre yapmış olduğu sürüşle göz doldurdu.
Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.
4. Günün Ardından Genel Klasman
|Sıra
|İsim
|En İyi Zaman
|1
|Serkan Çetin
|02:25.238
|2
|Atalay Buğrahan Ant
|02:25.608
|3
|Emre Can Ünal
|02:25.626
|4
|Doğan Cem Atabay
|02:25.710
|5
|Caner Başol
|02:25.718
|6
|Doğan Ergin
|02:25.776
|7
|Kemal Atakan Polat
|02:25.778
|8
|Ali Osman Demirkazık
|02:25.789
|9
|Erdem Yusuf Yıldırım
|02:25.843
|10
|Mert Sığın
|02:25.963
|11
|Hilmi Ege İndere
|02:25.979
|12
|Cengizhan Cankal
|02:26.173
|13
|Kerim Şişman
|02:26.222
|14
|Başar Parlak
|02:26.366
|15
|Hakan Günister
|02:26.377
|16
|Talha Ünsal
|02:26.379
|17
|Soner Akdeniz
|02:26.387
|18
|Batuhan Duvahan
|02:26.429
|19
|Rüzgâr Evci
|02:26.478
|20
|Berk Ekensoy
|02:26.493
|21
|Bülent Karakuş
|02:26.527
|22
|Kadir Mirac Zeren
|02:26.575
|23
|Batuhan Kaya
|02:26.578
|24
|Emir Zümrüt
|02:26.648
|25
|Mehmet Açıkalın
|02:26.685
|26
|İsrafil Önal
|02:26.693
|27
|Berke Uzunoğlu
|02:26.707
|28
|Can Yüksel
|02:26.757
|29
|Haldun Çavuşoğlu
|02:26.761
|30
|Ferit Çakır
|02:26.855
|31
|Emir Tanju
|02:26.909
|32
|Mustafa Erman Çelebi
|02:26.946
|33
|Özgür Gür
|02:26.965
|34
|Mustafa Batuhan Buran
|02:26.998
|35
|Bahri Mehmet Altıkat
|02:27.008
|36
|İlkay Aydın
|02:27.013
|37
|Volkan Dinçer
|02:27.114
|38
|Erhan Kocatop
|02:27.114
|39
|Oğuzhan Büyükkorkmaz
|02:27.158
|40
|Tulga Tok
|02:27.224
|41
|Bahadır Yılmaz
|02:27.295
|42
|Mehmet Avcı
|02:27.317
|43
|Hüseyin Çağatay Ekinci
|02:27.335
|44
|Onur Kazancıoğlu
|02:27.349
|45
|Tevhid Can Köksal
|02:27.360
|46
|Ahmet Ayaz
|02:27.479
|47
|Mert Fırıldak
|02:27.793
|48
|Caner Bozkuş
|02:27.808
|49
|Engin Özgen
|02:27.824
|50
|Çağlar Aydın Arısoy
|02:27.861
|51
|İrfan Özgür
|02:27.984
|52
|Alp Sami Abukay
|02:27.986
|53
|Eyyüp Aslan
|02:27.988
|54
|Çağrı Özdim
|02:28.267
|55
|Atahan Barlas
|02:28.509
|56
|Tolga Yerlikaya
|02:28.712
|57
|Adem Ozan Gonay
|02:28.801
|58
|İsmail Hakkı Erenoğlu
|02:28.868
|59
|Yücel Ali Elban
|02:28.935
|60
|Burak Ayvaz
|02:29.014
|61
|Sabri Mert Becce
|02:29.077
|62
|Murat Aksüt
|02:29.283
|63
|Özgür Özşen
|02:29.303
|64
|Berk Bayam
|02:29.329
|65
|Sarp Granit Temür
|02:29.478
|66
|Kaan Polatoğlu
|02:29.614
|67
|Olcay Güler
|02:29.629
|68
|Batuhan Bayrak
|02:29.692
|69
|Ali Arda Kılıç
|02:29.737
|70
|Gökhan Başçı
|02:29.926
|71
|Cihat Çelik
|02:30.072
|72
|Eren Rençberoğlu
|02:30.277
|73
|Burakcan Barış
|02:30.310
|74
|Kısmet Cin
|02:30.324
|75
|Abdullah Kayadan
|02:30.389
|76
|Agah Sefa Keskin
|02:30.480
|77
|Emre Bilgiç
|02:30.565
|78
|Göktuğ Arda Gök
|02:30.645
|79
|Batuhan Yörüker
|02:30.684
|80
|Veli Batuhan Oğuz
|02:30.769
|81
|Can Keleş
|02:30.837
|82
|Samet Arman
|02:30.968
|83
|Hasan Kiraz
|02:31.003
|84
|İbrahim Özer
|02:31.027
|85
|Harun Reşit Ergün
|02:31.156
|86
|Can Ankara
|02:31.172
|87
|Doğukan Taşkıran
|02:31.303
|88
|İlhan Gün Şeftalioğlu
|02:31.310
|89
|Fuat Başak
|02:31.944
|90
|Kerim Sulyak
|02:32.067
|91
|Soyuhan Barlas
|02:32.192
|92
|Emre Acar
|02:32.192
|93
|Semih Doğu Tan
|02:32.382
|94
|Mustafa Enes Kaya
|02:32.510
|95
|Oğuz Alp Aral
|02:32.559
|96
|Anıl Durmaz
|02:32.629
|97
|Ozan Şahin
|02:32.929
|98
|Mehmet Salih Kerem Agun
|02:33.066
|99
|Muhammed Berk Akay
|02:34.187
|100
|Oğuz Can Türker
|02:35.218
|101
|Umut Kemikkıran
|02:35.582
|102
|Yunus Emre Koçak
|02:35.726
|103
|Sercan Akın
|02:36.128
|104
|Alper Türk
|02:36.151
|105
|Murat Sarıosmanoğlu
|02:39.740
|106
|Önder Urgancı
|02:39.829
|107
|Emrah Akar
|02:41.362
|108
|Ziya Yılmaz
|02:41.565
|109
|Arda Feyman
|02:41.778
|110
|Serkan Burak Can Çangır
|02:43.071
|111
|Recep Haldun Ülgen
|02:44.510
|112
|Emirhan Ergün
|02:45.266
|113
|Servet Selim Çeribaş
|02:46.010
|114
|Ahmet Burak Üzel
|03:01.282
|115
|Sedat Sezer
|DSQ
|116
|Baver Canberk Baydar
|DSQ
|117
|Ahmet Erdem Işık
|DSQ
|118
|Levent Temiz
|DSQ
|119
|Mehmet Ekşioğlu
|DNQ
|120
|Hüseyin Burak Tegul
|DNQ
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik