TOSFED Dijital Şampiyonası
TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 4. gün tamamlandı, 7 yaşındaki Rüzgar fırtına estirdi

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 4. gün tamamlandı, 7 yaşındaki Rüzgar fırtına estirdi
Ekleyen:
, Şef Editör
14 May 2020 21:24

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 4. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin üçüncü gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sırada yer alan Serkan Çetin, 2. sırada yer alan Atalay Buğrahan Ant ve 3. sırada yer alan Emre Can Ünal 4. gün sonunda da yerlerini korudular.

Bugün gerçekleştirilen iki eleme seansında özellikle ilk seans oldukça rekabetçiydi. Toplam 5 sürücü 2:25'li tur zamanları kaydederek ilk 14 sürücü arasına dahil oldular ancak her gün gelişen derecelerle birlikte 2:26'lı dereceler şimdiden büyük ölçüde elendi. Bu gidişle 2:25'li tur zamanlarından da elenenler olacak gibi görünüyor.

2:25.710 yapan Doğan Cem Atabay listeye 4. sıradan giriş yaparken 0.008 sn yavaş kalan Caner Başol 5. sıradan listeye girdi. Böylece dünü 4. sırada tamamlayan Doğan Ergin 6. sıraya gerilemiş oldu.

Elemelerin 4. günü geride kalırken ilk 14 içerisinde 2:26'lı sadece 3 derece kaldı. 

Bugünkü ilk elemelerde ilk 14 içerisine giremese de özel bir parantez açmamız gereken bir oyuncu vardı. Henüz 7 yaşında olan Rüzgar Evci, oldukça rekabetçi ve istikrarlı bir seans geçirdi ve 2:26.478'lik derecesiyle en hızlı turdan yaklaşık 1 sn geride kalarak ilk 14 içerisine giremedi. Buna rağmen Rüzgar, yaşına göre yapmış olduğu sürüşle göz doldurdu.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

4. Günün Ardından Genel Klasman

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Serkan Çetin 02:25.238
2 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
3 Emre Can Ünal 02:25.626
4 Doğan Cem Atabay 02:25.710
5 Caner Başol 02:25.718
6 Doğan Ergin 02:25.776
7 Kemal Atakan Polat 02:25.778
8 Ali Osman Demirkazık 02:25.789
9 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843
10 Mert Sığın 02:25.963
11 Hilmi Ege İndere 02:25.979
12 Cengizhan Cankal 02:26.173
13 Kerim Şişman 02:26.222
14 Başar Parlak 02:26.366
15 Hakan Günister 02:26.377
16 Talha Ünsal 02:26.379
17 Soner Akdeniz 02:26.387
18 Batuhan Duvahan 02:26.429
19 Rüzgâr Evci 02:26.478
20 Berk Ekensoy 02:26.493
21 Bülent Karakuş 02:26.527
22 Kadir Mirac Zeren 02:26.575
23 Batuhan Kaya 02:26.578
24 Emir Zümrüt 02:26.648
25 Mehmet Açıkalın 02:26.685
26 İsrafil Önal 02:26.693
27 Berke Uzunoğlu 02:26.707
28 Can Yüksel 02:26.757
29 Haldun Çavuşoğlu 02:26.761
30 Ferit Çakır 02:26.855
31 Emir Tanju 02:26.909
32 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946
33 Özgür Gür 02:26.965
34 Mustafa Batuhan Buran 02:26.998
35 Bahri Mehmet Altıkat 02:27.008
36 İlkay Aydın 02:27.013
37 Volkan Dinçer 02:27.114
38 Erhan Kocatop 02:27.114
39 Oğuzhan Büyükkorkmaz 02:27.158
40 Tulga Tok 02:27.224
41 Bahadır Yılmaz 02:27.295
42 Mehmet Avcı 02:27.317
43 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335
44 Onur Kazancıoğlu 02:27.349
45 Tevhid Can Köksal 02:27.360
46 Ahmet Ayaz 02:27.479
47 Mert Fırıldak 02:27.793
48 Caner Bozkuş 02:27.808
49 Engin Özgen 02:27.824
50 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861
51 İrfan Özgür 02:27.984
52 Alp Sami Abukay 02:27.986
53 Eyyüp Aslan 02:27.988
54 Çağrı Özdim 02:28.267
55 Atahan Barlas 02:28.509
56 Tolga Yerlikaya 02:28.712
57 Adem Ozan Gonay 02:28.801
58 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868
59 Yücel Ali Elban 02:28.935
60 Burak Ayvaz 02:29.014
61 Sabri Mert Becce 02:29.077
62 Murat Aksüt 02:29.283
63 Özgür Özşen 02:29.303
64 Berk Bayam 02:29.329
65 Sarp Granit Temür 02:29.478
66 Kaan Polatoğlu 02:29.614
67 Olcay Güler 02:29.629
68 Batuhan Bayrak 02:29.692
69 Ali Arda Kılıç 02:29.737
70 Gökhan Başçı 02:29.926
71 Cihat Çelik 02:30.072
72 Eren Rençberoğlu 02:30.277
73 Burakcan Barış 02:30.310
74 Kısmet Cin 02:30.324
75 Abdullah Kayadan 02:30.389
76 Agah Sefa Keskin 02:30.480
77 Emre Bilgiç 02:30.565
78 Göktuğ Arda Gök 02:30.645
79 Batuhan Yörüker 02:30.684
80 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769
81 Can Keleş 02:30.837
82 Samet Arman 02:30.968
83 Hasan Kiraz 02:31.003
84 İbrahim Özer 02:31.027
85 Harun Reşit Ergün 02:31.156
86 Can Ankara 02:31.172
87 Doğukan Taşkıran 02:31.303
88 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310
89 Fuat Başak 02:31.944
90 Kerim Sulyak 02:32.067
91 Soyuhan Barlas 02:32.192
92 Emre Acar 02:32.192
93 Semih Doğu Tan 02:32.382
94 Mustafa Enes Kaya 02:32.510
95 Oğuz Alp Aral 02:32.559
96 Anıl Durmaz 02:32.629
97 Ozan Şahin 02:32.929
98 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066
99 Muhammed Berk Akay 02:34.187
100 Oğuz Can Türker 02:35.218
101 Umut Kemikkıran 02:35.582
102 Yunus Emre Koçak 02:35.726
103 Sercan Akın 02:36.128
104 Alper Türk 02:36.151
105 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740
106 Önder Urgancı 02:39.829
107 Emrah Akar 02:41.362
108 Ziya Yılmaz 02:41.565
109 Arda Feyman 02:41.778
110 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071
111 Recep Haldun Ülgen 02:44.510
112 Emirhan Ergün 02:45.266
113 Servet Selim Çeribaş 02:46.010
114 Ahmet Burak Üzel 03:01.282
115 Sedat Sezer DSQ
116 Baver Canberk Baydar DSQ
117 Ahmet Erdem Işık DSQ
118 Levent Temiz DSQ
119 Mehmet Ekşioğlu DNQ
120 Hüseyin Burak Tegul DNQ

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Seri TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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