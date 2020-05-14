TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 4. gün tamamlandı, 7 yaşındaki Rüzgar fırtına estirdi

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin üçüncü gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sırada yer alan Serkan Çetin, 2. sırada yer alan Atalay Buğrahan Ant ve 3. sırada yer alan Emre Can Ünal 4. gün sonunda da yerlerini korudular.

Bugün gerçekleştirilen iki eleme seansında özellikle ilk seans oldukça rekabetçiydi. Toplam 5 sürücü 2:25'li tur zamanları kaydederek ilk 14 sürücü arasına dahil oldular ancak her gün gelişen derecelerle birlikte 2:26'lı dereceler şimdiden büyük ölçüde elendi. Bu gidişle 2:25'li tur zamanlarından da elenenler olacak gibi görünüyor.

2:25.710 yapan Doğan Cem Atabay listeye 4. sıradan giriş yaparken 0.008 sn yavaş kalan Caner Başol 5. sıradan listeye girdi. Böylece dünü 4. sırada tamamlayan Doğan Ergin 6. sıraya gerilemiş oldu.

Elemelerin 4. günü geride kalırken ilk 14 içerisinde 2:26'lı sadece 3 derece kaldı.

Bugünkü ilk elemelerde ilk 14 içerisine giremese de özel bir parantez açmamız gereken bir oyuncu vardı. Henüz 7 yaşında olan Rüzgar Evci, oldukça rekabetçi ve istikrarlı bir seans geçirdi ve 2:26.478'lik derecesiyle en hızlı turdan yaklaşık 1 sn geride kalarak ilk 14 içerisine giremedi. Buna rağmen Rüzgar, yaşına göre yapmış olduğu sürüşle göz doldurdu.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

4. Günün Ardından Genel Klasman

Sıra İsim En İyi Zaman 1 Serkan Çetin 02:25.238 2 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608 3 Emre Can Ünal 02:25.626 4 Doğan Cem Atabay 02:25.710 5 Caner Başol 02:25.718 6 Doğan Ergin 02:25.776 7 Kemal Atakan Polat 02:25.778 8 Ali Osman Demirkazık 02:25.789 9 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843 10 Mert Sığın 02:25.963 11 Hilmi Ege İndere 02:25.979 12 Cengizhan Cankal 02:26.173 13 Kerim Şişman 02:26.222 14 Başar Parlak 02:26.366 15 Hakan Günister 02:26.377 16 Talha Ünsal 02:26.379 17 Soner Akdeniz 02:26.387 18 Batuhan Duvahan 02:26.429 19 Rüzgâr Evci 02:26.478 20 Berk Ekensoy 02:26.493 21 Bülent Karakuş 02:26.527 22 Kadir Mirac Zeren 02:26.575 23 Batuhan Kaya 02:26.578 24 Emir Zümrüt 02:26.648 25 Mehmet Açıkalın 02:26.685 26 İsrafil Önal 02:26.693 27 Berke Uzunoğlu 02:26.707 28 Can Yüksel 02:26.757 29 Haldun Çavuşoğlu 02:26.761 30 Ferit Çakır 02:26.855 31 Emir Tanju 02:26.909 32 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946 33 Özgür Gür 02:26.965 34 Mustafa Batuhan Buran 02:26.998 35 Bahri Mehmet Altıkat 02:27.008 36 İlkay Aydın 02:27.013 37 Volkan Dinçer 02:27.114 38 Erhan Kocatop 02:27.114 39 Oğuzhan Büyükkorkmaz 02:27.158 40 Tulga Tok 02:27.224 41 Bahadır Yılmaz 02:27.295 42 Mehmet Avcı 02:27.317 43 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335 44 Onur Kazancıoğlu 02:27.349 45 Tevhid Can Köksal 02:27.360 46 Ahmet Ayaz 02:27.479 47 Mert Fırıldak 02:27.793 48 Caner Bozkuş 02:27.808 49 Engin Özgen 02:27.824 50 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861 51 İrfan Özgür 02:27.984 52 Alp Sami Abukay 02:27.986 53 Eyyüp Aslan 02:27.988 54 Çağrı Özdim 02:28.267 55 Atahan Barlas 02:28.509 56 Tolga Yerlikaya 02:28.712 57 Adem Ozan Gonay 02:28.801 58 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868 59 Yücel Ali Elban 02:28.935 60 Burak Ayvaz 02:29.014 61 Sabri Mert Becce 02:29.077 62 Murat Aksüt 02:29.283 63 Özgür Özşen 02:29.303 64 Berk Bayam 02:29.329 65 Sarp Granit Temür 02:29.478 66 Kaan Polatoğlu 02:29.614 67 Olcay Güler 02:29.629 68 Batuhan Bayrak 02:29.692 69 Ali Arda Kılıç 02:29.737 70 Gökhan Başçı 02:29.926 71 Cihat Çelik 02:30.072 72 Eren Rençberoğlu 02:30.277 73 Burakcan Barış 02:30.310 74 Kısmet Cin 02:30.324 75 Abdullah Kayadan 02:30.389 76 Agah Sefa Keskin 02:30.480 77 Emre Bilgiç 02:30.565 78 Göktuğ Arda Gök 02:30.645 79 Batuhan Yörüker 02:30.684 80 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769 81 Can Keleş 02:30.837 82 Samet Arman 02:30.968 83 Hasan Kiraz 02:31.003 84 İbrahim Özer 02:31.027 85 Harun Reşit Ergün 02:31.156 86 Can Ankara 02:31.172 87 Doğukan Taşkıran 02:31.303 88 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310 89 Fuat Başak 02:31.944 90 Kerim Sulyak 02:32.067 91 Soyuhan Barlas 02:32.192 92 Emre Acar 02:32.192 93 Semih Doğu Tan 02:32.382 94 Mustafa Enes Kaya 02:32.510 95 Oğuz Alp Aral 02:32.559 96 Anıl Durmaz 02:32.629 97 Ozan Şahin 02:32.929 98 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066 99 Muhammed Berk Akay 02:34.187 100 Oğuz Can Türker 02:35.218 101 Umut Kemikkıran 02:35.582 102 Yunus Emre Koçak 02:35.726 103 Sercan Akın 02:36.128 104 Alper Türk 02:36.151 105 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740 106 Önder Urgancı 02:39.829 107 Emrah Akar 02:41.362 108 Ziya Yılmaz 02:41.565 109 Arda Feyman 02:41.778 110 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071 111 Recep Haldun Ülgen 02:44.510 112 Emirhan Ergün 02:45.266 113 Servet Selim Çeribaş 02:46.010 114 Ahmet Burak Üzel 03:01.282 115 Sedat Sezer DSQ 116 Baver Canberk Baydar DSQ 117 Ahmet Erdem Işık DSQ 118 Levent Temiz DSQ 119 Mehmet Ekşioğlu DNQ 120 Hüseyin Burak Tegul DNQ

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