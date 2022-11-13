Supersport Endonezya: 2. yarışı Aegerter kazandı, Can yine podyuma çıktı

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Dün gerçekleştirilen ilk yarışı 4. sırada tamamlayarak art arda 2. kez şampiyonu olan Aegerter, bugün gerçekleştirilen yarışa özel altın renkli kaskıyla çıktı.

14. turda Niki Tuuli'nin kazası nedeniyle kısaltılan yarışta Aegerter, ilk başta 9. sıraya kadar gerilese de yükselmeyi başardı ve 10. turda Tuuli'yi geçerek liderliği ele geçirdi.

Tuuli'nin kazasının ardından yarış kırmızı bayrakla erkenden noktalandı ve yarışın kazanan ismi Aegerter oldu. Aegerter bu sezonki 16., kariyerinin ise 26. yarış zaferini elde etti.

Stefano Manzi, kırmızı bayraktan önce Aegerter ile farkı kapatıyordu ancak yarış erken tamamlanınca ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Yarışın başında lider durumda bulunan temsilcimiz Can, 6. turdan sonra dördüncü sıraya geriledi ancak podyum mücadelesinin içerisindeydi. Tuuli'nin kazasının ardından Can, 3. sıraya yükseldi ve yarışı orada noktalayarak bu hafta sonu 2., kariyerinin ise 10. podyum sonucunu elde etti.

Tuuli, yarışın bitmesine 7 tur kala kaza yaparak yarışa veda etti. Yarış yönetimi bu kazadan sonra kırmızı bayrakla seansı durdurdu ve bir önceki tam tura göre yarış sonucunu belirledi.

Raffaele De Rosa yarışı dördüncü sırada tamamlarken onu Yari Montella ve Nicolo Bulega takip ettiler.

Sezonun son yarış hafta sonu Avustralya'da gerçekleştirilecek.

2. Yarış Sonucu

1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha)

2. Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) +0.470s

3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) +4.461s

4. Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura WorldSSP) +7.838s

5. Yari Montella (Kawasaki Puccetti Racing) +9.217s

6. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) +9.299s

Hızlı tur: Dominique Aegerter (Yamaha) – 1’35.765s, new lap record

Puan Durumu

1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) 462 points

2. Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) 359

3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) 248

4. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 210

5. Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) 207

6. Federico Caricasulo (Althea Racing) 191