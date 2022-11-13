Supersport Endonezya: 2. yarışı Aegerter kazandı, Can yine podyuma çıktı
2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nın sondan ikinci yarış hafta sonu olan Endonezya'da 2. yarışı şampiyonu Dominique Aegerter kazanırken, temsilcimiz Can Öncü, ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da podyuma çıktı.
Dün gerçekleştirilen ilk yarışı 4. sırada tamamlayarak art arda 2. kez şampiyonu olan Aegerter, bugün gerçekleştirilen yarışa özel altın renkli kaskıyla çıktı.
14. turda Niki Tuuli'nin kazası nedeniyle kısaltılan yarışta Aegerter, ilk başta 9. sıraya kadar gerilese de yükselmeyi başardı ve 10. turda Tuuli'yi geçerek liderliği ele geçirdi.
Tuuli'nin kazasının ardından yarış kırmızı bayrakla erkenden noktalandı ve yarışın kazanan ismi Aegerter oldu. Aegerter bu sezonki 16., kariyerinin ise 26. yarış zaferini elde etti.
Stefano Manzi, kırmızı bayraktan önce Aegerter ile farkı kapatıyordu ancak yarış erken tamamlanınca ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Yarışın başında lider durumda bulunan temsilcimiz Can, 6. turdan sonra dördüncü sıraya geriledi ancak podyum mücadelesinin içerisindeydi. Tuuli'nin kazasının ardından Can, 3. sıraya yükseldi ve yarışı orada noktalayarak bu hafta sonu 2., kariyerinin ise 10. podyum sonucunu elde etti.
Tuuli, yarışın bitmesine 7 tur kala kaza yaparak yarışa veda etti. Yarış yönetimi bu kazadan sonra kırmızı bayrakla seansı durdurdu ve bir önceki tam tura göre yarış sonucunu belirledi.
Raffaele De Rosa yarışı dördüncü sırada tamamlarken onu Yari Montella ve Nicolo Bulega takip ettiler.
Sezonun son yarış hafta sonu Avustralya'da gerçekleştirilecek.
2. Yarış Sonucu
1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha)
2. Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) +0.470s
3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) +4.461s
4. Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura WorldSSP) +7.838s
5. Yari Montella (Kawasaki Puccetti Racing) +9.217s
6. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) +9.299s
Hızlı tur: Dominique Aegerter (Yamaha) – 1’35.765s, new lap record
Puan Durumu
1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) 462 points
2. Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) 359
3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) 248
4. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 210
5. Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) 207
6. Federico Caricasulo (Althea Racing) 191
Son Haberler
Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"
Christian Horner, ufak bir sürtüşme yaşayan Max Verstappen-Sergio Perez ikilisinin konuştuğunu ve Verstappen'in Abu Dhabi'de Perez'e yardım edeceğini söyledi.
Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"
Brezilya GP'nin ardından çok tartışılan Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e son bölümde yerini geri vermemesinin bir nedeninin olduğunu, artık yaşananları konuşmalarıyla her şeyin geride kaldığını ve bundan böyle yardıma ihtiyaç duyarsa yardımcı olacağını söyledi.
Perez: "Onun için yaptığım şeylerden sonra, bu durum hayal kırıklığı yaratıyor"
Max Verstappen'in takım emirlerine uymayarak kendisine 6. sırayı vermemesinin ardından konuşan Sergio Perez, "Verstappen için yaptığı bunca şeyden sonra, Verstappen'in bugün kendisine yardımcı olmamasının hayal kırıklığı yarattığını" söylüyor.
Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"
Podyuma çıkan Carlos Sainz, Mercedes'in bugün rakipsiz olduğunu ve şampiyonada savunma moduna geçtiklerini düşünüyor.