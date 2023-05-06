Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

Aruba.it Ducati sürücüsü Bulega, MV Agusta'dan Marcel Schroetter ile girdiği liderlik mücadelesinde damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sezon beşinci zaferini elde etti.

Takım arkadaşı Schroetter ve Ten Kate Racing'den Stefano Manzi ile sert bir mücadeleye girişen Bahattin, üçüncü sıradaki yerini korudu ve serideki ilk podyum sonucunu kazandı.

Bahattin bugünkü sonucu ile Supersport'ta podyuma çıkmayı başaran 102. sürücü oldu ve Türkiye'nin serideki podyum sayısı 99'a yükseldi.

Manzi'nin cezasıyla birlikte Glen van Straalen dördüncü olurken onu Caricasulo ve 3 sn cezasıyla iki sıra kaybeden Manzi takip etti.

Supersport'ta başarılı bir sezon geçiren ancak Hollanda'da geçirdiği kaza nedeniyle sakatlanan ve ameliyat olan Can Öncü, bu yarışa katılamadı.

İlk 6:

1 Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 2. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +0.626s 3. Bahattin Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse) +3.996s 4. Glenn van Straalen (EAB Racing Team) +4.991s 5. Federico Caricasulo (Althea Racing Team) +5.467s 6. Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) +7.002s