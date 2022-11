Supersport Endonezya: Aegerter 2. kez şampiyon, Tuuli kazandı, Can podyuma çıktı

Haberi dinle

Mandalika'da gerçekleştirilen ilk yarışta zafere ulaşan isim Tuuli oldu. MV Agusta ile yarışan Tuuli, yarışın başında temsilcimiz Can Öncü ile yoğun bir mücadele içerisindeydi ve sonunda kazanan isim oldu. Tuuli böylece 2017'den sonra ilk Supersport galibiyetini elde etti

Federico Caricasulo 2. olarak kariyerinin 26. podyumunu kazanırken podyumu tamamlayan isim temsilcimiz Can Öncü oldu. Can, yarışın başında Tuuli ile liderlik mücadelesi içerisindeydi ancak 14. turda 7. virajda hata yaparak zaman kaybetti. Can birkaç tur sonra bir kez daha hata yapınca Caricosulo'ya da geçildi ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Can böylece kariyerinin 9. Supersport podyumunu aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Lorenzo Baldassarri, yarışın başında kaza yaparak yarış dışı kalırken, yarışı dördüncü sırada tamamlayan Aegerter, art arda ikinci Supersport şampiyonluğunu kazandı. Aegerter böylece 2005 ve 2006'da Sebastien Charpentier ve 2015 ve 2016'da Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Supersport'ta art arda şampiyon olan üçüncü isim oldu. Aegerter ayrıca bu sezon MotoE şampiyonu da oldu.

1. Yarış sonucu

1. Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse) 2. Federico Caricasulo (Althea Racing) +3.528 3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) +4.226s 4. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) +6.029s 5. Yari Montella (Kawasaki Puccetti Racing) +6.037s 6. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +10.034s Şampiyonada son durum 1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) 437 puan 2. Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha) 352 3. Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) 232 4. Nicolo Bulega (Aruba.it. Racing WorldSSP Team) 200 5. Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) 187 6. Federico Caricasulo (Althea Racing) 152