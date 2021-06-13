Misano Supersport 1 ve 2. yarış: Aegerter üst üste iki zafer daha kazandı!

Estoril'deki zaferiden sonra pole pozisyonunu kazanan Aegerter, iyi bir start alarak yarışa ikinci sıradan başlayan Steven Odendaal'ın önünde kalmayı başardı.

Jules Cluzel, Manuel Gonzalez ve Luca Bernardi arasındaki üçüncülük için kıyasıya bir mücadele başladı ve öndeki ikili ile araları açıldı.

Fakat ardından Odendaal'ın temposu düşmeye başladı ve gerileyen sürücü, Bernardi'nin baskısı altında kaldı. Bernardi, finişe 5 tur kala, Odendaal'ı gerisinde bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Böylece Aegerter, zaferin sahibi oldu.

Dördüncülük için olan savaşta ise galip gelen taraf Cluzel oldu ve Gonzalez 5. sırayı ele geçirdi Temsilcimiz Can Öncü ise Oetll ve Krummenacher’in arkasında 8. sırada finiş gördü.

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışta ise Odendaal, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Temsilcimiz Can Öncü yarışın ilk bölümünde, 10. virajda kaza yaparak kırmızı bayrakların çıkmasına yol açtı ve yarış durduruldu.

Can, kırmızı bayraklardan sonraki 5 dakika içinde pit yolunda yer alamadığı için yarışa veda etmek zorunda kaldı. Yeniden startta pole’den başlayan Odendaal ile hemen arkasında yer alan Cluzel mücadele etmeye başladı ve liderlik savaşında Odendaal önde kalan isim oldu. Bu sırada 4. sırada bulunan Aegerter, Gonzalez’i geçerek üçüncülüğü ele geçirdi.

Fakat Gonzalez, aradaki farkı kapamaya başladı ve finişe 11 tur kala Aegerter’i geçerek bir kez daha podyum fırsatı yakaladı. Gonzalez, böylelikle ilk kez podyuma çıkmış olacaktı.

Ardından ise Vertti Takala kaza yaptı ve damalı bayrağı göremeden yarışı sonlanmış oldu. Ayrıca, Randy Krummenacher de kaza yaparak yerde kalan bir diğer isim oldu.

Finişe 3 tur kala ilk 5’te Odendaal, Gonzalez, Aegerter, Cluzel ve Bernardi yer alıyordu ve 5 motosiklet de 1 saniyenin içerisinde bulunuyordu. Bu sırada Aegerter, Cluzel’e atak yaparak 3. sıraya çıktı. Fakat yarışı lider götüren Odendaal ise pist sınırlarını birden fazla kez aştığı için 3 saniye zaman cezası aldı ve böylece ilk sırada finiş görse de yarışta beşinci oldu.

Odendaal’ın ceza almasıyla birlikte yarışın nihai galibi Aegerter oldu ve ikinci sırada Bernardi, üçüncü sırada ise Cluzel yer aldı. İlk 10’u tamamlayan isimler Gonzales, Odendaal, Oetti, De Rosa, Alcoba, Caricasula ve Soomer oldu.