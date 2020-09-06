Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı

1. yarış: Locatelli kazandı, Can düştü

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Teruel ayağında birinci yarışa ilk 6 cepten başlayan isimler Locatelli, Viñales, De Rosa, Cluzel, Mahias ve Oetti oldu. Temsilcimiz Can Öncü 11. cepten start aldı.

Locatelli iyi bir startla liderliğini korudu. Onu Viñales, Cluzel ve Mahias takip etti. Can startta 13. sıraya geriledi. İlk turda Odendaal kaza yaparak yarışa veda etti.

İlk turlarla beraber sürücüler arasında belirgin farklar oluşmaya başladı. Cluzel, Locatelli'nin arkasında ikinci sırada olmasına rağmen yarışın en hızlı turlarını attı. Isaac Viñales 15. virajda kazaya karışarak yarış dışı kaldı. Yarışa bir süre devam eden Viñales sonrasında yarıştan çekildi.

İlk birkaç turu geride bırakırken Sebestyen rakiplerini adım adım geçmeye başladı ve 7. sıraya yükseldi. Yarışın bitimine 11 tur kala temsilcimiz Can Öncü düşerek yarışa veda etti.

Locatelli aradaki farkı açarak liderliğini rahat bir şekilde sürdürmeye devam etti. Cluzel ve De Rosa arasındaki ikincilik çekişmesi oldukça ateşli bir şekilde devam etti. De Rosa, Cluzel'i hata yapmaya zorladı ancak Cluzel kendini savundu.

Yarışın bitimine 8 tur kala De Rosa yaptığı atakla Cluzel'i arkasından bıraktı. Yarışın ilerleyen turlarında dramatik geçişler yaşanmadı.

Andrea Locatelli, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Locatelli, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 3 tura Locatelli lider girdi. Hamilton vari şekilde yarışı önde yalnız götürüyordu. Bu sezonki 8/8 zaferine adım adım ilerliyordu.

Son iki turda Okubo ve Epis bir sıkıntıdan dolayı farklı zamanlarda yarış dışı kaldı.

Andrea Locatelli 8. kez zafere ulaştı. Böylelikle sezonun başından beri fire vermeden devam ettiği galibiyet zincirine bu yarış da devam etmiş oldu. Ayrıca, Kenan Sofuoğlu ve Eugene Laverty'nin 8 yarışlık galibiyet rekorlarını egale etmeyi başardı.

De Rosa ikinci sırada bitiş çizgisini geçti. Podyumu Jules Cluzel tamamladı. İlk onu tamamlayan isimler Mahias, Oettl, Gonzalez, Sebestyen, Webb, Perolari ve Fuligni oldu.

Can Oncu, Turkish Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. yarış: Locatelli'den bir zafer daha, Can finiş göremedi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Teruel'deki ikinci yarışına ilk 6 cepten başlayan isimler Locatelli, Viñales, De Rosa, Cluzel, Mahias ve Oettl oldu. Temsilcimiz Can Öncü 11. cepten start aldı.

Can çok iyi bir çıkış yaptı ama yerini koruyamadı. Isaac Viñales de çok iyi bir çıkış yaptı ve liderliği ele geçirdi ancak Cluzel'in atağıyla ikinciliğe düştü. Şampiyona lideri Locatelli üçüncü sırada yer aldı. Onu Mahias ve De Rosa takip etti. İlk turu bitirirken Locatelli bir atakla Viñales'i geçti. Kevin Manfredi kazaya karışarak yarış dışı kaldı. Can bir sıkıntı yaşayıp dışarı açıldı ve 19. sıraya geriledi.

İkinci tur geride kalırken Can önündeki Ver 'i geçerek 18. sıraya çıktı.

İlk 3 tur geride kalırken Cluzel ve De Rosa kazaya karışarak yarış dışı kaldılar. Locatelli böylece liderliğe yerleşmiş oldu. Kaza ilk virajda De Rosa'nın hatası yüzünden gerçekleşti.

İlk 5 tur geride kalırken, Can motorunda sıkıntı yaşayarak ne yazık ki pite döndü ve yarışı bıraktı.

Mahias, Locatelli ile arasındaki farkı giderek kapattı ve adeta ensesinde bitti. Bu ikili ile orta grup arasındaki fark oldukça açıldı.

Andrea Locatelli, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Locatelli, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son yedi tura girerken sıralama Locatelli, Mahias, Oettl, Viñales, Perolari, Soomer, Gonzalez, Sebastyen, Odendaal ve Webb şeklindeydi.

Perolari harika bir atakla Viñales ve Oettl'ı geçti ancan Oettl sonrasında üçüncülüğü tekrar almayı başardı. Locatelli her turda Mahias ile arasındaki farkı giderek açtı.

Orta gruptaki podyum mücadelesi kıran kırana devam etti. Sık sık yer değiştirmeler yaşandı.

Son 3 turda ilk 5, Locatelli, Mahias, Oettl, Viñales ve Perolari idi. Locatelli farkı 5 saniyeye çıkardı ve art arda 9. zaferine yine rahat bir şekilde uzanmaya yaklaştı. Oettl ve Viñales birbirine çok yakın şekilde yarışı sürdürdü. Son turda son sektörde Oettl'ı geçmeyi başardı ve çizgiyi neredeyse aynı anda geçtiler.

Bitiş çizgisini ilk geçen isim Andrea Locatelli oldu ve 9/9 yaptı. Podyumu tamamlayan isimler Lucas Mahias ve Isaac Viñales oldu. İlk onu tamamlayanlar ise Oettl, Soomer, Sebastyen, Perolari, Gonzalez, Odendaal ve Webb oldu.