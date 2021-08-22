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Önceki / Navarra Supersport 1. Yarış: Aegerter galibiyeti kazandı, Can 8. oldu
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Navarra Supersport 2. Yarış: Kırmızı bayraklar ardından Aegerter kazandı

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Kırmızı bayrakların ardından noktalanan yarışta Dominique Aegerter galibiyeti kazanırken, temsilcimiz Can Öncü yaşadığı temas sonrası yarışa veda etti.

Navarra Supersport 2. Yarış: Kırmızı bayraklar ardından Aegerter kazandı

Sezonun en kısa pisti olan Navarra’daki ikinci yarışta Gonzalez, dünkü kazada sağ omzu çıkması nedeniyle start alamadı. Böylece pole pozisyonu sahibi Aegerter dışındaki herkes gridde bir sıra yükselmiş oldu.

Jespersen yarışa harika bir başlangıç yaparak liderliği aldı. Öte yanda Aegerter pozisyon kaybederek üçüncü sıraya geriledi. Ardından ikinci sıradan start alan Odendaal, Jespersen’ı geride bıraktı ve ilk sırayı aldı.

Temsilcimiz Can Öncü de ilk turda birçok pozisyon kazandı ve 23. sıradan 13. sıraya kadar yükseldi. 

Yarışa 13. olarak başlayan Brenner de iyi bir ivme yakalayarak lider gruba yetişti. Ardından Aegerter’i geçerek podyum pozisyonlarına çıktı. Bernardi de Aegerter'i geçti ve böylece şampiyona lideri beşinciliğe düşmüş oldu.

Fakat ardından Aegerter, iyi bir tempo yakaladı ve üst üste hızlı turlar atmaya başladıktan sonra üçüncü sıraya yükseldi. Brenner ve Bernardi arasında dördüncülük için yakın mücadele başladı. Bu savaşın sonucunda ise Bernardi dördüncülüğü alan isim oldu. 

18 tur kala 3. virajda Can ve Krummenacher temas yaşadı ve ikisi de yarışa devam etti. Fakat Can 24. sıraya kadar geriledi ve ikili arasındaki kaza incelemeye alındı. İlerleyen dakikalarda ise Can, motosikletinde oluşan hasar nedeniyle yarışa veda etti.

Jespersen’i de ardında bırakan Aegerter ise 15 tur kala Odendaal ile olan farkı iyice kapadı ve ikili arasında liderlik mücadelesi başladı.

13 tur kala Aegerter kısa bir süreliğine frenajla öne geçse de Odendaal karşılık verdi ve liderliği korudu. Ancak Aegerter baskı uygulamaya devam etti ve 13. virajda Aegerter yeniden atak yaptı. Bu sefer önde geçmeyi başarsa da ikili arasındaki mücadele son ana kadar devam etti ve liderlik pek çok kez el değiştirdi.

Bitime 6 tur kala 72 numaralı Gomez’in önden kayma yaşaması sonucunda yaptığı büyük kazayla kırmızı bayraklar çıktı ve yarış sona erdirildi. Bu noktada Aegerter ilk sıradayken, Odendaal hemen ardındaydı. Üçüncü sırada ise Bernardi bulunuyordu. Böylece cumartesi günkü podyumun aynısı oluşmuş oldu. İlk 6'yı Caricasulo, Cluzel ve Oettl tamamladı.

Yarışın üçte ikisi tamamlandığı için sürücülere tam puan verildi. 

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Navarra Supersport 1. Yarış: Aegerter galibiyeti kazandı, Can 8. oldu

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Navarra Supersport 1. Yarış: Aegerter galibiyeti kazandı, Can 8. oldu
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