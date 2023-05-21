Super Formula: Lawson kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Autopolis'teki tek yarış epey heyecanlı geçti ve gerek strateji savaşlarına, gerek pist üstü mücadelelere, gerek de birtakım dramalara sahne oldu.

Günün sonunda galibiyet Sho Tsuboi ve Rio Miyata ile girdiği mücadeleden sıyrılmayı başaran Liam Lawson'a gitti.

Red Bull programının gözde ismi, sezonun ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaşarak hastalığı nedeniyle bu hafta sonunu kaçıran Tomoki Nojiri'den şampiyona liderliğini aldı.

Podyumu pole pozisyonundan başlayan Tsuboi ve son turlarda Toshiki Oyu ile Sena Sakaguchi'nin temasından kötü etkilenen Miyata tamamladı.

Yarış özeti

Autopolis'teki mücadele nispeten durgun başladı, asıl mücadele pit stoplar esnasında başladı.

İlk turlarda yerini koruyan Tsuboi rahat değildi, nitekim ikinciliğe yükselen Miyata ve üçüncü sıradaki Lawson baskıyı kurmuşlardı.

Bu baskı, Tsuboi'nin diğerlerine göre erkenden pite gelmesine ve yerini Miyata'ya bırakmasına sebep oldu. Liderliğe yükselen Miyata, ters strateji benimsemeye ve yola devam etmeye karar verdi.

Yarışın kaderi 30. turda baştan yazıldı, nitekim gerilerden yükselen Oyu, bir sola dönüş esnasında Sakaguchi ile temas etti ve spin atarak çakıl havuzuna saplandı.

Olayın ardından Güvenlik Aracı piste girdi ve yeterince farkla önde olmayan Miyata piste üçüncü sırada geri dönerek liderliği kaybetti.

Yarış bitime beş tur kala yeniden başladığında Lawson-Tsuboi-Miyata sıralaması bulunmaktaydı, Miyata'nın yeni lastiklere sahip olması kendisini avantajlı bir konuma getirmekteydi.

Ancak bu durumun farkında olan Lawson gaza basarak farkı iyi bir seviyeye getirdi, böylece kısa süre içinde Tsuboi'yi geçen Miyata'nın baskısından kurtularak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Kenta Yamashita ve Ryo Hirakawa ikilisi son turlarda Tsuboi'ye epey yaklaşsalar da yeterince tur kalmamıştı, dolayısıyla bu ikili dördüncü ve beşinci olabildiler.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk kez yarıştığı bir diğer pistte olmasına rağmen istikrarlı bir tempo tutturmayı ve olaylardan uzak kalarak mücadeleyi 15. sırada tamamlamayı başardı.