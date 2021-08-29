Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı

Porsche Supercup sezonuna talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, sezonun Monako'daki ilk yarışına erken veda etmişti.

Ayhancan sonrasında Avusturya'da gerçekleştirilen iki yarışın ilkinde 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı. Temsilcimiz sezonun Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak yarışını ise 5. sırada tamamlamıştı.

2021 Porsche Supercup şampiyonasının 5. ayağı bu hafta sonu Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştiriliyor. Ayhancan, dün ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarını 7. sırada tamamlamıştı.

Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Florian Latorre, yarış öncesinde 5 sıra grid cezası alarak 8. sıraya geriledi. Böylelikle Ayhancan, 6. sıraya yükseldi.

Spa, tıpkı dün sıralama seansında olduğu gibi oldukça ıslaktı. Yağmur, yarış başlamadan önce devam ediyordu.

32 araç da çizgiden sorunsuz bir biçimde kalktılar. İlk viraja doğru girilirken Ayhancan 5. sıraya yükseldi. Latorre, ilk virajda yaşanan temas yüzünden spin attı ve son sıraya geriledi.

Ön tarafta ise pole poziyonunun sahibi Larry Ten Voorde ile Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira, Eau Rouge'a girilirken yan yanalardı.

Raidillon'a doğru çıkılırken Ten Voorde aracını kaybetti ve spin attı. Şampiyona lideri, yüksek hızda attığı spine rağmen aracını bariyerlerden uzak tutabildi ancak 14. sıraya geriledi.

Ayhancan, önünde yaşanan kaostan uzak durmayı başardı ve 2. sıraya yükseldi. Ayhancan'ın takım arkadaşı Pereira ise liderdi.

Kemmel düzlüğünün geçilmesinin ardından arkalarda yaşanan temaslardan dolayı güvenlik aracı çıktı.

11 turluk yarışın üçüncü turuna girilirken yarış yeniden başlatıldı. Ayhancan, sonraki turlarda lider Pereira'yı yakından takip etti.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport

Dördüncü turda Leon Koehler'le Jaxon Evans arasında Bus Stop Şikanı'nda temas yaşandı ve Evans spin attı. Koehler, kazaya neden olduğu gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı.

Yedinci tura geldiğimizde Ayhancan ile takım arkadaşı Pereira arasında yarım saniye kadar az bir fark vardı. En hızlı tura sahip olan Ayhancan, pistteki en hızlı isimdi ve özellikle orta sektörde takım arkadaşından daha hızlıydı.

Ayhancan ve Pereira, arkadaki pilotlarla aralarındaki farkı 7 saniyeye kadar çıkarmışlardı. Dokuzuncu tura girilirken, son şikanda yaşanan temaslardan dolayı güvenlik aracı yeniden piste girdi.

Clement Mateu ve Stephane Denoual arasında yaşanan temasın ardından Denoual'ın aracı yolda kaldı ve bu aracın pistten kaldırılması gerekti.

11 turluk yarışın 10. turuna girdiğimizde, yarış yeniden başladı. Ayhancan, start/finiş düzlüğüne çıkılırken Pereira'dan daha iyi bir çekiş yakaladı ve takım arkadaşının yanına geldi. Pereira, Ayhancan'ı çime doğru itse de Ayhancan ilk viraja Pereira'yla yan yana girdi.

Bu ikili Eau Rouge'a da yan yana girdiler ancak Pereira pozisyonunu korumayı başardı. Turun sonraki bölümünde ise birkaç pilot spin attı ve çakıl havuzuna saplanan isimler oldu. Dolayısıyla yeniden güvenlik aracı çıktı ve yarış güvenlik aracı arkasında tamamlandı.

Pereira, yarışı Ayhancan'ın önünde kazanmayı başardı. Laurin Heinrich ise podyumu tamamladı. İlk turda spin atan Ten Voorde, çizgiyi 11. sırada geçti ancak önündeki iki pilotun cezaları olduğundan yarışı 9. sırada tamamlamış oldu.

Porsche Supercup, gelecek hafta sonu Zandvoort'ta gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.

Roar Lindland, Huber Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport