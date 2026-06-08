Wolff, hatanın sorumluluğunu üstlendi: “Her şeyi berbat ettik”

Monako'nun dar sokaklarında podyum mücadelesi vermesi beklenen George Russell için pazar günü tam bir kabusa dönüştü. Pit yolunda hız sınırını ihlal ettiği için zaman cezası alan Russell, bu cezayı doğru şekilde yerine getirmeyince hakemler tarafından çok daha ağır bir ceza olan "pitten geçme" yaptırımına çarptırıldı.

Özellikle kırmızı bayrak sonrası gridin iyice sıkıştığı anlarda bu ekstra cezayı çekmek zorunda kalan Britanyalı pilot, podyum kovaladığı yarışta puan barajının tamamen dışına tıkandı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Russell'ın yarışını mahveden bu hatanın sorumluluğunu tamamen üstlendi: "Dürüst olmak gerekirse pit alanındaki bu hız ihlali cezalarının asıl sebebini henüz tam olarak çözemedik.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Pistte çizgiyi kesmekten mi yoksa pit çıkışında erken hızlanmaktan mı kaynaklanıyor, bakmamız lazım. Çünkü yarış boyunca onlarca pit hızı ihlali yaşandı.”

“Ancak cezanın doğru şekilde çekilememesi konusu tamamen bizim hatamız. Takım içi iletişimi, onun pite gelmesini bekleyip beklemediğimizi çok iyi incelememiz gerekiyor.”

“Benim hatırladığım, pistte kalması yönünde karar verilmişti ama ne olursa olsun durumu kontrol altında tutmalıydık. Onu pitte doğru şekilde tutamadık ve her şeyi berbat ettik."

Garajın diğer tarafındaysa Monako'daki zaferiyle galibiyet serisini sürdüren genç yetenek Kimi Antonelli şampiyonadaki liderliğini 66 puanlık devasa bir farka çıkardı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Takımın ricasıyla uzun yıllar sonra ilk kez podyum seremonisine katılan Wolff, içindeki burukluğu ve Russell'a olan sarsılmaz inancını şu sözlerle dile getirdi: "Yaklaşık 10 yıldır podyuma çıkmıyordum çünkü garajın bir tarafı böylesine mutluyken diğer tarafı üzgün olduğunda o duygusal dengeyi kurmak her zaman çok zordur.”

“Aslında podyuma çıkması gereken yönetim kurulu üyemizin uçağa yetişmesi gerektiği için iş başa düştü. Ekip de ısrar edince kendimi orada buldum ama içimde gerçekten karmaşık hisler vardı.”

“Montreal yarışı George'un hakkıydı, onu yüzüstü bıraktık. Monako'da ise bu ceza hatası olmasaydı muhtemelen podyuma çıkacaktı.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Dün ve bugün onunla uzun uzun konuştum. Bu çok uzun bir şampiyona. Geçen yıl insanların şampiyonluk için 'Piastri bu işi bitirdi' dediğini hatırlayın. Bu işler sadece bir yarışla sınırlı değil, önümüzde uzun yıllar var. Şans bazen yüzünüze güler, bazen de arkasını döner."

“George'un durumunda önemli olan, altında güvenebileceği ve hızlı gidebileceği bir aracın olması.”

“Formula 1 mistik bir dünya değil, tamamen fizik kuralları üzerine kuruludur. Bir gecede aracı sürmeyi unutmazsınız ya da bir anda mucizevi bir pilota dönüşmezsiniz.”

“George'un performansı konusunda zerre stresli değilim; çünkü onun griddeki en iyi pilotlardan biri olduğunu çok iyi biliyorum."