Russell: "Hâlâ 2026 Dünya Şampiyonu olabilirim"

Kimi Antonelli, son beş Grand Prix'yi kazanarak takım arkadaşı George Russell'a karşı 68 puanlık önemli bir fark açtı. Sezona şampiyonluk favorilerinden biri olarak başlayan Russell ise tek zaferini Melbourne'deki açılış yarışında elde edebildi.

2026 sezonunda 6 yarışın geride kalmasıyla 16 yarış daha bulunuyor ve Russell, tıpkı geçtiğimiz yıl Max Verstappen ve Lando Norris'in yaptığı gibi geri dönüş ihtimaline dikkat çekerek mücadeleden vazgeçmediğini vurguluyor.

Geçen sezon Verstappen ve Norris, Oscar Piastri'nin sırasıyla 104 ve 34 puan gerisinde olmalarına rağmen son yarışa kadar şampiyonluk yarışında kalmıştı. Hatta Norris, sezon finalinde Verstappen'i geçerek şampiyonluğu almıştı.

Antonelli ile arasındaki farkın çok büyük olup olmadığı sorusuna Russell şu yanıtı verdi: "Hayır, değil. Bunun için geçen yılı örnek gösterebiliriz. Ama elbette benim de toparlanmam gerekiyor."

"Aynı durumlara nasıl tekrar tekrar düştüğümüzü bilmiyorum. Kesinlikle geliştirmem gereken şeyler var. Ama temiz hafta sonlarında neler yapabileceğimi biliyorum, sadece şanssızlık yaşıyorum."

"Kendime hâlâ çok inanıyorum ve neler yapabileceğimi biliyorum. Sezonun henüz %30'una bile gelmedik ama kaybedilen çok fazla puan var."

Russell ayrıca mevcut durumu 'garip bir süreç' olarak tanımladı: "Kariyerimde hiç böyle bir 'kötü şans serisi' yaşamadım. Daha önce en fazla iki ya da üç kötü yarış olurdu, ama bu tamamen farklı."

"Bu durum iki yıl önce yedincilik seviyesinde bir araçla ya da geçen yıl üçüncülük-dördüncülük seviyesinde bir araçla başıma gelmedi. Şimdi iyi bir araç var ama acı verici bir durumdayım."

"Ama hâlâ kendime inanıyorum. Sezonun sonuna doğru yarış kazanmak için mücadele edeceğimize inanıyorum. Gelecek yıl da bunun devam etmemesi için hiçbir sebep yok ama şu an zor bir dönem."