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MotoGP Macaristan GP

Aprilia: "Macaristan'daki kaza bizi aptal gibi gösterdi"

Aprilia'nın sportif direktörü Massimo Rivola, Balaton Park'ta yaşanan ve üç sürücünün birbirine çarpmasıyla sonuçlanan kazanın takımı 'aptal gibi gösterdiğini' kabul etti.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team crash

Şampiyona lideri Marco Bezzecchi, takım arkadaşı Jorge Martin ve Trackhouse sürücüsü Raul Fernandez, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turunda yaşanan zincirleme kazada yarış dışı kaldı ve Aprilia yarışa yalnızca tek bir sürücüyle devam edebildi.

Olay, fabrika sürücüsü Martin'in 1. virajda kontrolü kaybedip düşmesiyle başladı. Kontrolden çıkan motosiklet Bezzecchi'ye çarptı, Bezzecchi de Fernandez, Fermin Aldeguer ve Fabio di Giannantonio ile temas yaşadı. Bu karmaşadan sonra yalnızca Di Giannantonio yarışa devam edip finiş görebildi.

Martin, kaza sonrası her iki sürücünün de sağlık kontrolünden geçtiği medikal merkezde Bezzecchi'den özür diledi. Yapılan kontrollerde hiçbir kırık tespit edilmedi.

Ancak olayın etkisi büyük oldu. Ducati'den Marc Marquez, Aprilia'ya 2026 sezonundaki üçüncü Grand Prix yenilgisini yaşatırken, Martin de Çekya GP'si için çifte uzun tur cezası aldı.

Olayın ardından konuşan Massimo Rivola, sorumluluğun büyük ölçüde Martin'de olduğunu söyledi.

"Pazar günü pist düzenini ve yol tutuşunu çok iyi biliyorsunuz. Bence ilk virajda herkes biraz daha temkinli olmalı."

"Şanssızlık şu ki kaza yaptığımız anda orada başka bir Aprilia daha oluyor ve biz aptal gibi görünüyoruz."

"Koşulların riskli olduğunu biliyorsanız, daha sakin olmalısınız."

"Kazaya karışan tüm sürücülerden özür dilemek istiyorum. Bence bugünün iyi yanı, kimsenin ciddi şekilde yaralanmamış olması; çünkü görüntüleri gördünüz, gerçekten çok riskli bir andı."

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, ilk virajda bu tür bir hata yapanın bizim sürücülerimizden biri olması; bunu önlemeliyiz."

Jorge Martin, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: MotoGP

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